Medaille für Norbert Bergmann

Norbert Bergmann erhielt für seine Verdienste in der Kommunalpolitik und für sein ehrenamtliches Engagement beim Neujahrsempfang des Marktes Rüdenhausen die Bürgermedaille in Silber.

Bürgermeister Gerhard Ackermann skizzierte in seiner Laudatio das Wirken von Norbert Bergmann, der von 1996 bis 2014 Gemeinderat war. Im Februar 1972 sei Bergmann zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen. Er sei der erste Kamerad gewesen, der bis zum 63. Lebensjahr, also bis 2017, aktiven Dienst verrichtet habe. Innerhalb dieser 46 Jahre bekleidete er das Amt des Schriftführers von 1980 bis 1984. In seine Zeit als Vorsitzender des Feuerwehrvereins von 1996 bis 2002 sei das Kreisfeuerwehrfest aus Anlass des 125. Jubiläums der Rüdenhäuser Feuerwehr gefallen.

Seine Abteilungsleitertätigkeit im TSV über vier Jahre in der Fußballabteilung und über sechs Jahre beim Tischtennis unterstrichen sein ehrenamtliches Wirken. Besonders stellte der Bürgermeister die Bereitschaft Bergmanns heraus, den Vorsitz beim TSV zu übernehmen, nachdem erst im dritten Anlauf dieser Posten im Jahr 2014 neu besetzt habe werden können.

Ackermann überreichte unter dem Beifall der Gäste die Bürgermedaille in Silber und die entsprechende Urkunde an Norbert Bergmann. Für Ehefrau Erika Bergmann gab es einen Blumenstrauß, habe sie doch wegen der vielen Ehrenämter oft auf ihren Mann verzichten müssen. Aber sie habe ihn auch tatkräftig unterstützt, dankte der Bürgermeister.