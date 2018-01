Max Spiegel leitet Kitzinger THW-Jugend

Kürzlich haben bei der THW-Jugend Kitzingen, der Jugendabteilung der THW-Helfervereinigung Kitzingen e.V., turnusmäßige Wahlen auf der Tagesordnung gestanden. In den kommenden zwei Jahren werden die vereinsseitigen Angelegenheiten der Kitzinger THW-Jugend nun von Max Spiegel geleitet, der das Amt von Manuel Schneider übernimmt, heißt es in einer Pressemitteilung. Max Spiegel, der gleichzeitig die Funktion des Ortsjugendbeauftragte des Technischen Hilfswerks inne hat, steht die ebenfalls neu gewählten Stellvertreterin Julia Gaiser zur Seite. Die Kassenprüfer Hans Piller und Klaus Loder werden der THW-Jugend Kitzingen in diesem Amt auch weiter zur Verfügung stehen.

Schließlich wurde von den jugendlichen Nachwuchskräften des THW noch der Jugendsprecher gewählt. Hier wurde Fabian Fischer laut Pressemitteilung in seinem Amt bestätigt. Der neue Stellvertreter Paul Dreyer wird ihn unterstützen. Die THW-Helfervereinigung Kitzingen e.V. ist der gemeinnützige Verein von Helfern und Förderern des THW in Kitzingen. Nähere Infos im Internet unter www.thw-kitzingen.de.