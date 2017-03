Mauritius Wilde zum Prior in Rom berufen

Mauritius Wilde, der von 1999 bis August 2010 den Vier-Türme-Verlag in Münsterschwarzach leitete, ist seit Dezember 2016 als Prior in Sant'Anselmo, dem Kolleg und der Universität der Benediktiner in Rom, tätig. Im Gespräch mit dieser Redaktion blickt er zurück und berichtet über seine neue Aufgabe.

Die Bindung zu Münsterschwarzach

Frage: Prior Wilde, was verbinden Sie noch mit Münsterschwarzach?

Mauritus Wilde: Münsterschwarzach ist meine klösterliche Heimat. Hier habe ich das Noviziat gemacht und viele gute Jahre verbracht, bevor ich in die Mission gesandt wurde. Viel verdanke ich vor allem meinen älteren Mitbrüdern. Ich erinnere mich besonders gern an meine Zeit als Lehrer am Egbert-Gymnasium, einer sehr guten Schule, an der Kreativität gefördert wird und ich mich immer wohl gefühlt habe. Als junger Priester habe ich meine ersten Schritte gemacht bei Aushilfen in den umliegenden Gemeinden – und trotz meines norddeutschen Akzents wurde ich freundlich aufgenommen. Franken ist einfach eine wunderschöne Gegend, Fahrradfahren ist ein Traum und, obwohl ich inzwischen weit herumgekommen bin, habe ich kaum irgendwo einen besseren Wein gefunden.

Lebendige Kirchen

Was nehmen Sie aus der Zeit als Prior im Kloster Schuyler/Nebraska/USA mit?

Wilde: Obwohl viele Amerikaner deutschstämmig sind, ist die Kultur doch recht unterschiedlich. Die Offenheit der Menschen hat mir immer sehr gut getan. Mir gefiel besonders das Klima, in dem man Neues ausprobieren kann und unternehmerischer Geist gefördert wird. Ich habe Kirche erlebt, wie sie lebendig ist: Volle Kirchen, Familien, Menschen, die ihren Glauben leben, ganz konkret, auch im Alltag. Ich habe neu beten gelernt, weil die Menschen viel füreinander beten. Das Weggehen ist mir nicht leicht gefallen.

Wie sieht seit Dezember 2016 ihr Alltag in Sant'Anselmo aus?

Wilde: Rom ist faszinierend. Hier kommen die ganze Welt und die ganze Weltkirche zusammen. Momentan bin ich in der Einarbeitungsphase und meine Tage sind sehr lang. Wenn ich aber mal einen kleinen Spaziergang in der Stadt mache, fühle ich mich gleich wie im Urlaub. Ich muss mir immer noch die Augen reiben, wenn ich am Kolosseum vorbeigehe (nur 15 Minuten von hier), dass ich jetzt wirklich in Rom lebe. Hier in Sant' Anselmo leben etwa 90 Benediktiner aus allen Kontinenten. Die Klöster senden ihre Mönche hierher, um sich in Liturgie und im Mönchtum zu spezialisieren.

Die Gespräche bei Tisch mit den Professoren und den Studenten sind sehr anregend. Unsere Gottesdienste feiern wir in Italienisch oder in Latein, aber einmal im Monat gestaltet eine andere Sprachgruppe den Abend. Kürzlich haben unsere Mitbrüder aus Indien die Messe in syro-malabarischer Sprache gehalten - und danach gab es ein köstliches indisches Essen.

Auf das Wesentliche fokussieren

Was möchten Sie den Christen in ihrer fränkischen Heimat mit auf den Weg geben?

Wilde: Durch die Wohnortwechsel, die ich in den vergangenen Jahren durchgemacht habe, habe ich gelernt, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Viel kannst Du nicht mitnehmen. Was und wer sind wirklich wichtig im Leben? Für mich ist es der Glaube. Wir leben in Zeiten, in denen sich sehr viel verändert, manchmal in einem beängstigenden Tempo. Für mich ist Gott der Halt, der bleibt. Gott ist Mensch geworden in Jesus, das heißt, er ist immer bei uns. Auch die Kirche wird bleiben, selbst wenn sie durch schwierige Zeiten geht. Also: tapfer weitergehen, und noch mehr an Jesus festhalten.