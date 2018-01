Mascha und der Bär: Bilderbuchtheater im Stadtteilzentrum

(ela) Das Bilderbuchtheater Christian Sperlich aus Burgpreppach gibt am Dienstag, 31. Januar, ein Gastspiel im Stadtteilzentrum, Königsberger Straße 11, in der Kitzinger Siedlung. Geboten wird um 16 Uhr das Stück von Mascha und dem Bär. Die Geschichte, die auf einem alten russischen Märchen basiert, handelt von der kleinen Mascha, die mit ihrem Freund, dem Bär, im Wald lebt. An einem wunderschönen Tag hat der Bär Geburtstag. Klar, dass Mascha ihm eine Geburtstagstorte backen möchte. Doch wie immer ist Mascha ziemlich zerstreut und bringt einiges durcheinander. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Karten zu acht (ermäßigt sieben) Euro gibt es an der Tageskasse, 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung.