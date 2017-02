Martin Domogalla als Pfarradministrator entbunden

Bischof Friedhelm Hofmann hat Franziskanerpater Martin Domogalla (76) mit Wirkung vom 31. Januar 2017 als Pfarradministrator der Pfarreiengemeinschaft Maria im Sand Dettelbach entbunden.

Für seine guten Dienste sprach der Bischof ihm Dank aus, so die Mitteilung des Pressedienstes am Ordinariat Würzburg. Domogalla wurde 1940 in Liebau (Schlesien) geboren. Nach der Vertreibung lebte er mit seiner Familie in Niedersachsen.



Nach dem Abitur am franziskanischen Collegium Marianum in Hildesheim im Jahr 1960 trat er in Dietfurt im Altmühltal dem Franziskanerorden bei. Von 1961 bis 1967 studierte Domogalla an der Ordenshochschule Sankt Anna in München, am 17. Juli 1966 war seine Priesterweihe in München. Nach seiner Kaplanszeit von 1967 bis 1969 in Hannover absolvierte er in Köln-Porz eine Ausbildung zum Heimleiter.

Als Studentenseelsorger und Heimleiter arbeitete er von 1971 bis 1973 im Studentenwohnheim Leonhard-Adler-Haus in Berlin. Von 1972 bis 1983 war er Pfarrer in Berlin Judas Thaddäus. 1983 ging er nach Hannover und war dort bis 1992 Pfarrer in Sankt Antonius.



Danach wechselte er nach Halle, wo er bis 2010 Pfarrer war. 2010 bis 2014 war er Guardian des Klosters auf dem Kreuzberg und Wallfahrtsseelsorger. 2014 wurde Domogalla Pfarradministrator der Pfarreiengemeinschaft Maria im Sand.