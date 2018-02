Markus Hümpfer wird SPD-Bezirksvorsitzender

Ralf Hofmann geht, Markus Hümpfer kommt als neuer Vorsitzender der SPD im Unterbezirk Schweinfurt/Kitzingen. Doch bevor Hümpfer, Gemeinderat und Ortsvereinsvorsitzender aus Schonungen, gewählt wurde, erklärte Hofmann laut Pressemitteilung, was für die Sozialdemokratie in Deutschland und der Region wichtig sei. Er stellte die Frage in den Raum, warum es anderen Parteien viel besser gelänge, Erfolge herauszustellen und Personalkonflikte geräuschloser zu verarbeiten.

Pläne vorgestellt

Hümpfer stellte seine Pläne als Unterbezirksvorsitzender in den Mittelpunkt, ging aber auch auf die politische Lage in Deutschland ein. Für ihn sei es wichtig, dass die SPD die Glaubwürdigkeit bei den Bürgern wiedergewinne. „In Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung, Migration und der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ist es die Aufgabe unserer Partei, soziale Sicherheit zu garantieren“, wird Hümpfer in einer Pressemitteilung zitiert.

Weiter im Vorstand

Hümpfer zur Seite stehen als stellvertretende Vorsitzende Mariette Eder, die stellvertretende Vorsitzende der Bayern-SPD, und die Kreis- und Stadträtin Astrid Glos aus Kitzingen. Neu dabei ist Thomas Meidl aus Bergrheinfeld. Der bisherige Stellvertreter Jochen Kraft stellte sich nur noch als Beisitzer zur Wahl. Neben ihm wurden der Landtagskandidat und Iphöfer SPD-Vorsitzende Jürgen Kößler, die Gerolzhöfer Gemeinderätin Susanne Wilfling, die Kitzinger Stadträtin Elvira Kahnt sowie Sigurd Stock aus Schweinfurt in dieses Amt gewählt.

Die Kassen- und Schriftführung sowie Pressearbeit bleibt in den Händen von Peter Härterich, Gemeinderat und SPD-Vorsitzender in Dittelbrunn, und Manuel Ehni, Gemeinderat in Waigolshausen. Werner Brüggemann, Wolf-Dietrich Lang und Harald Schesink wurden als Revisoren einstimmig bestätigt.

Die Bezirkstagskandidaten für Schweinfurt und Kitzingen, Peter Pfister und Astrid Glos, sprachen sowohl über die politische Lage als auch ihre Ziele für den Bezirk Unterfranken. Beide betonten die Bedeutung der Bezirke für den sozialen Bereich und im Gesundheitswesen.

Delegierte

Als Delegierte zum Landesparteitag wurden gewählt: Markus Hümpfer (Schonungen), Mariette Eder, Isabella Walter, Kathi Petersen, Johannes Petersen (alle Schweinfurt), Eva-Maria Deppisch (Dettelbach) und Jürgen Kößler (Iphofen).

Als Delegierte zum Bezirksparteitag wurden gewählt: Isabella Walter (SW), Ralf Hofmann (SW), Markus Hümpfer (Schonungen), Mariette Eder (SW), Kathi Petersen (SW), Thomas Meidl (Bergrheinfeld), Jürgen Kößler (Iphofen), Peter Pfister (Waigolshausen), Manuel Ehni (Waigolshausen), Eva-Maria Deppisch (Dettelbach), Kerstin Westphal (SW), Uschi Guggenbichler (Euerbach), Elisabeth Bieber (Oberwerrn), Johannes Petersen (SW), Werner Brüggemann (Schonungen), Kai Niklaus (Oberlauringen), Heike Meissner (Schwebheim), Peter Härterich (Dittelbrunn) und Marianne Prowald (SW).