Markus Blume kommt zum CSU-Neujahrsempfang

Der Kreisverband der CSU Kitzingen lädt am Sonntag, 14. Januar, zum Neujahrsempfang in die Rathaushalle Kitzingen ein. Hauptredner der Veranstaltung ist Markus Blume, stellvertretender Generalsekretär der CSU. Er spricht über aktuelle Entwicklungen im Land, die Stellung Bayerns in Deutschland und Europa, sowie über die bevorstehende Landtagswahl, heißt es in einer Pressemitteilung.