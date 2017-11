Marktbreiter musizierten vor neuer Kulisse

Schon beim Betreten des Lagerhauses in Marktbreit, das sich beim 14. Traditionellen Herbstkonzert von Kilian Mend und seinen Marktbreiter Musikanten noch bis auf den letzten Platz füllen sollte, bemerkten die zahlreichen Besucher, dass etwas anders war als sonst. Ein neuer schwarzer Vorhang zierte die Bühne. Cilly Fröhling, die zusammen mit Isabell Schneider durch den Abend führte bemerkte, dass diese Neuanschaffung in Zusammenarbeit mit der Stadt Marktbreit – vertreten durch Bürgermeister Erich Hegwein – und einer Spende der Sparkasse Mainfranken ermöglicht wurde, hieß es in einer Pressemitteilung. Ob wohl diese neue Kulisse dazu beitrug, dass die Musikanten unter der Führung ihres temperamentvollen Dirigenten noch motivierter und leidenschaftlicher musizierten? Jedenfalls wussten sie mit ihrem vielfältigen und unterhaltsamen Programm das Publikum in ihren Bann zu ziehen, wie zum Beispiel im ersten Teil des Konzerts, in dem neben Titeln bekannter Komponisten wie Peter Schad, Robert Payer und eigene Werke des Kapellmeisters, auch der bekannte „Sportpalastwalzer“ von Siegfried Translateur zur Gehör gebracht wurde und die Zuhörer zum Mitklatschen und Mitpfeifen animierte.

Gleich zweimal stellte sich Nachwuchsmusikant Christopher Tellinger einer solistischen Herausforderung, zum einen widmete er sich dabei gesanglich der Meeresschildkröte „Nessaja“, die nie erwachsen sein wollte, aus dem Musical „Tabaluga“ und zum anderen gefiel er bei dem Trompetensolo „Des Jägers Abschied.“

Im zweiten Teil der Veranstaltung kam dann richtig Stimmung auf, denn bekannte Weisen der Egerländer Musikanten wurden aufgelegt, der alte Herr von Liechtenstein, alias Stimmungskanone Herbert Schröppel machte sich auf die Suche nach Musikanten und schließlich wurde ein regelrechtes Abschlussfeuerwerk mit einer neuen Polka von Kilian Mend, dem „Freudenfeuer“, entfacht.

In Vertretung des Nordbayerischer Musikbund (NBMB) im Kreis Kitzingen nahm Karl Ballmann die Ehrung verdienter aktiver Musikanten vor und überreichte an Helmut Bauereiß (40 Jahre) und Wolfgang Will (50 Jahre) die Ehrennadel in Gold.

Dabei lobte er den Einsatz der Musiker, insbesondere das Engagement von Flügelhornist Helmut Bauereiß, der seit zwölf Jahren neben seinem unermüdlichen Einsatz als Musikant auch die Geschicke des Vereins leitet und Posaunist Wolfgang Will, der nicht nur aktiv musiziert, sondern auch mit kreativer Dekoration zum Gelingen der Konzerte beiträgt.

Zum Abschluss stimmten die Musikanten und das Publikum gemeinsam in „sis Feierobnd“ ein.