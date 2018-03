Marktbreiter bliesen dem Winter den Marsch

Das Wetter an diesem Tag mit Schnee und eisiger Kälte sollte so gar nicht zum Motto „Frühlingsklänge“ passen, unter das die Marktbreiter Musikanten ihre Veranstaltung „Blasmusik am Nachmittag“ gestellt hatten. Die hochmotivierten Blasmusikamateure um Kapellmeister Kilian Mend ließen sich davon nicht beeindrucken und bliesen dem zurückgekehrten Winter kräftig den Marsch: Sie weckten mit einem abwechslungsreichen und vielseitigen Frühlingsgefühle, so die Mitteilung.

Moderatoren im vollbesetzten Lagerhaus waren Cilly Fröhling und Isabell Schneider. Mit seiner temperamentvollen Art spornte Kilian Mend seine Musikanten zu Höchstleistungen an und mit einer Polka von Peter Schad versetzte man die Gäste im Lagerhaus schließlich in „Festtagslaune“. Beim „Wolgalied“ zeigten die Hobbymusiker, was sie instrumental zu leisten vermögen und ihr Frontmann meisterte eine gesangliche Herausforderung über fast drei Oktaven.

Ein musikalischer Leckerbissen wurde serviert, als Schlagzeuger Kajetan Philipp sich bei der legendären „Löffel-Polka“ als Gourmetkoch betätigte und sich dabei besonderer Instrumente bediente. Welche Tone man einer Trompete entlocken kann, zeigte Christopher Tellinger beim Solostück „Des Jägers Abschied“.

Lustig wurde es, als Stimmungsmacher Herbert Schröppel die Bühne betrat und sich mit den Marktbreitern zu einem „Stell-Dich-Ein in Oberkrain“ traf. Außerdem wurden mit der „Polka für Bernd“, die einem treuen Fan der Marktbreiter gewidmet ist und dem Walzer „Mein bestes Stück“ zwei Neukompositionen Mends vorgestellt, die beim Publikum gut ankamen.

Am Ende gab es lang anhaltenden und stehenden Applaus, als sich die Marktbreiter Musikanten mit „Jasmina“, „Bis bald auf Wiedersehn“ und „Wenn der Tag zu Ende geht“ nach verabschiedeten. Schließlich kündigte Vorsitzender Helmut Bauereiß an: „Bei so viel positiver Resonanz werden wir unserer Linie treu bleiben und unsere Fans weiterhin mit schöner Blasmusik beschenken.“