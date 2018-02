Marktbreiter Musikschule steht gut da

Zufrieden zogen die Verantwortlichen der Marktbreiter Musikschule am Montag in der Hauptversammlung Bilanz. Die Entscheidung, einen Schulleiter einzustellen, war definitiv richtig, das machte sich in den Berichten bemerkbar. So berichtete Kassiererin Silvia Ruppe, dass erstmals ein richtig großer Zuschuss vom Verband bayerischer Sing- und Musikschulen nach Marktbreit ging. Das sei zum einen der Hartnäckigkeit des neuen Schulleiters zu verdanken, zum anderen aber auch den zahlreichen Kooperationen mit örtlichen Kindergärten, die so honoriert werden. Diese Kooperationen bedeuten aber auch richtig inhaltliche Arbeit, da braucht es die Organisation durch den Schulleiter.

Steffen Zeller hat diese Position inne und zeigte sich nicht nur beim Beantragen von Zuschüssen engagiert. Eine Information am Rande: Sein Gehalt wird nahezu komplett über einen Zuschuss der Stadt finanziert, Spenden oder Mitgliedsbeiträge werden dafür nicht verwendet. Insgesamt konnte die Musikschule einen kleinen Überschuss erwirtschaften, der den Verlust des vergangenen Jahres ausgleicht. Dennoch ist es laut der Vorsitzenden Martina Sagstetter notwendig, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Um vier Prozent sollen sie ansteigen. Im Gegenzug werden die Ermäßigungen für Schüler, die ein zweites Instrument erlernen oder für Geschwisterkinder ebenfalls ausgebaut. Für das Zweitfach gibt es künftig 15 Prozent Ermäßigung statt bisher zehn. Und wer mehr als ein Kind anmeldet, kann hier bis zu 40 Prozent geltend machen, je nach Anzahl der Kinder.

157 Mitglieder zählt der Verein derzeit, die fast alle auch Musikschüler sind. In allen Instrumentengruppen wird Unterricht angeboten, alleine 26 Streich- und Zupfinstrumente werden gelehrt und 33 Klavierschüler gibt es. Neun Gruppen mit elementarer Musikpädagogik lernen die Grundlagen der Musik. Hinter dem sperrigen Begriff verbergen sich vor allem die Kooperationen mit verschiedenen Kindergärten. Die meisten Musikschüler kommen aus der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit, außerdem aus dem Landkreis Kitzingen und dem Bereich Ochsenfurt. Die Vorsitzende stellte am Montag auch das umfangreiche Programm vor, das die Musikschule jedes Jahr absolviert. Auftritte bei Weinfesten, Konzerte, Begleitung von Gottesdiensten oder Untermalung von Kindergartenfesten: Es gibt immer wieder zu hören, was die Marktbreiter Musikschüler können.

Der Vorstand des Vereins wurde am Montag neu gewählt: Martina Sagstetter bleibt Vorsitzende, ihre Stellvertreterin ist weiterhin Yvonne Neumeier. Neu im Amt ist Kassier Rolf Thiele, Schriftführerin bleibt Heike Noller. Den Vorstand ergänzen die Beisitzerinnen Petra Tremmel und Carola Rimmel, außerdem die Revisoren Silvia Ruppe und Christine Holzmann.