Marihuana im Rucksack

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in der Kitzinger Memellandstraße wurde bei einem 56-jährigen Opelfahrer eine Alkoholisierung von rund 0,5 Promille festgestellt. Da zwei weitere Tests am Alkomaten nicht entsprechend absolviert wurden, musste laut Polizeibericht auch noch eine Blutentnahme angeordnet werden.

Bei einer weiteren Kontrolle durch die Polizei wurde am Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr am Bahnhofsplatz in Volkach bei einem 21-Jährigen eine geringe Menge Marihuana in dessen mitgeführtem Rucksack sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.