Marienstatue angefahren

Vermutlich in der Nacht auf Sonntag stieß in der Hauptstraße in Nordheim ein bisher unbekannter Fahrer gegen das Steingeländer der Marienstatue. Dadurch wurde dieses nach innen gedrückt und Teile der Ummauerung stürzten ein. Aufgrund des Schadenbildes dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw gehandelt haben. Der Verantwortlichen beziffern den Schaden laut Polizeibericht auf über 10 000 Euro.