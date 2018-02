Margareta Heß feierte 80. Geburtstag

80 Jahre ist Margareta Heß geworden. Ein Alter das man ihr nicht ansieht. Ihre Gesundheit ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass sie fast bis ins 70. Lebensjahr die Main-Post in Schwarzach ausgetragen hat. „Früher hat die Zeitung noch der „Generalanzeiger“ geheißen“, schwärmt sie von ihrer Trägerzeit. In Gerlachshausen wurde sie im Hause ihrer Eltern, Rosa und Michael Feser, geboren und wuchs dort mit ihrem Bruder Bruno auf.

Nach der Schule unterstützte sie ihre Eltern in der Landwirtschaft. Mit 21 Jahren lernte sie Lothar Heß kennen und heiratete ihn wenig später. Sie bekamen drei Kinder: Karin, Birgid und Harald. Mittlerweile hat sie fünf Enkel „und ein Urenkel ist unterwegs“ strahlt sie.

Nach dem Tod ihres Mannes vor knapp einem Jahr führt sie den Haushalt in Stadtschwarzach alleine, wird aber von ihrer daneben wohnenden Tochter Birgid unterstützt. Neben dem täglichen Lesen der Main-Post hat die Jubilarin mehrere Hobbies: Stricken mit den „Strickfrauen“ von Schwarzach und die Gartenarbeit. „Und was sie am Besten macht, ist das Spargelschälen“ erwähnten die mitfeiernden Töchter lachend. hs