Mannschaft des Jahres: Weibliche C-Jugend

Der Vorsitzende des Turnvereins Segnitz, Timo Hofmann, kürte die weibliche C-Jugend der Faustballerinnen im großen Rahmen des Familienabends zur Mannschaft des Jahres 2017. Die Spielerinnen Luisa Bischoff, Lena Mark, Anna Lauck, Natalie Lempert, Marlene Wagner, Tina Hellfritsch, Luisa Peter, Nora Meuschel, Johanna Damm, Lotta Frank, Carla Küster, Franka Matterne, Ester Beck, Antonia Hager und Milena Rebhan hatten zwei bayerische und einen süddeutschen Meistertitel errungen und auf der Deutschen Meisterschaft Platz fünf erreicht, wofür sie die Auszeichnung des Vereins erhielten.

64 Sportabzeichen verliehen

Den zweiten Platz in der Jahreswertung belegte die männliche C-Jugend vor der weiblichen U12-Mannschaft. Timo Hofmann durfte auch 64 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Deutsche Sportabzeichen verleihen. Dabei ragten Leichtathletik-Abteilungsleiter Christian Ziermann und Franz Hoffmann mit 24 Wiederholungen in Gold heraus. Ihnen stand Ernst Eger mit 21 Wiederholungen kaum etwas nach.

Mit 64 Sportabzeichen steht der TV Segnitz in der Spitzengruppe der Landkreis-Sportvereine beim Sportabzeichenwettbewerb des Bayerischen Landessportverbandes. Der Vorsitzende dankte den Sportabzeichenprüfern Norbert Bischoff, Karin Bischoff und Christian Lauck für ihr Engagement.

Timo Hofmann sprach einige außerordentliche Ehrungen aus. So hatte Ulrich Lauck über 20 Jahre die Damen und die weibliche Jugend trainiert, viele Talente ausgebildet und bis in die 1. Bundesliga und Nationalmannschaften geführt, was die Mitglieder mit großem Applaus honorierten. Ebenfalls mit einem Präsent dankte der Vorsitzende Nicole Frey, die lange Jahre die Aerobic-Stunden geleitet hatte. Dank dem Glück von Roswitha Baumann, die bei einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, gab es für die Mannschaften Mini 10 und Mini 12 neue Trikots inklusive der Beflockung umsonst. Timo Hofmann würdigte zudem einige engagierte Eltern, die beim Segnitzer Winterzauber einen Stand betreut hatten und dadurch 600 Euro für die Jugendarbeit erwirtschaftet hatten.

Große Tombola organisiert

Der Vorsitzende dankte allen Helfern und Spendern für das Gelingen des Familienabends und hielt kurz inne im Gedenken an Klaus Marker. Er hatte wie seit vielen Jahren wieder die große Tombola organisiert und war vor zwei Wochen überraschend gestorben.

Lob gab es auch für die Mannschaften und Gruppen aus dem Verein, die mit Tänzen und Vorführungen für einen sehenswerten und kurzweiligen Abend sorgten. Der Vorsitzende nutzte den Familienabend, um einen Spendenaufruf für die Anschaffung eines Vereinsbusses zu starten. Die Bereitschaft der Eltern, zu den Faustballspielen mitzufahren, habe nachgelassen, deswegen sei ein Kleinbus notwendig. „Geben sie den Kindern die Möglichkeit, ihren geliebten Sport weiterhin auszuüben und spenden sie für den Kauf eines Vereinsbusses“, wandte sich Timo Hofmann an die vielen Mitglieder im größten Verein von Segnitz.

Deutsche Sportabzeichen:

Gold: Christian Ziermann, Franz Hoffmann, Ernst Eger, Florian Fahle, Raphael Tröge, Silvia Gernet; Alexandra Matterne, Bettina Frank, Kathrin Lauck, Antje Hörlin, Petra Auinger, Christine Kaemmer, Petra Müller, Stefanie Ebert, Petra Eger, Gisela Lotter, Silke Hoffmann-Steiger; Silber: Reinhilde Bischoff, Yanni Machnick, Raphael Tröge;

Jugend-Gold: Luisa Peter, Lena Kamleitner, Bastian Schiffer, Lilly Smits, Johanna Damm, Lotta Frank, Carla Küster, Noah Lauck, Luisa Bischoff, Anna Gutfrucht, Anna Lauck, Vanessa Lempert, Leon Mark, Nora Meuschel, Simeon Tröge, Mareile Wagner, Andreas Kaemmer, Franka Matterne, Lena Mark, Fabio Lauck; Jugend-Silber: Zoe Bischoff, Lena Braun, Lukas Jagsteit, Esther Beck, Frida Grothkopp, Fiona Rebhan, Emma Rieger, Julian Schiffler, Luis Bischoff, Philipp Hager, Elena Klein, Veit Leybach, Milena Rebhan, Marlene Wagner, Philipp Mengler; Jugend-Bronze: Jan Bischoff, Carl Braune, Kevin Dingfelder, Niklas Klein, Mathias Matterne, Natalie Lempert, Antonia Hager, Batosch Karas, Rayan Matajka, Gabriel Wagner.