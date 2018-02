Mann starb an der Unfallstelle

Was ist am Montagabend auf einem Flurbereinigungsweg vom Sandberg in Richtung des Casteller Ortsteils Wüstenfelden im Landkreis Kitzingen genau passiert? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch ein Sachverständiger aus Würzburg. Aus ungeklärter Ursache kam ein 79-Jähriger ohne fremde Beteiligung von der Fahrbahn ab.

Gegen 20.30 Uhr war der Mann in Richtung Wüstenfelden unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug auf den Fahrbahnrand abdriftete und sich mitsamt seines Autos überschlug. Der Mann verletzte sich dabei so schwer, dass Reanimationsversuche durch den eintreffenden Notarzt erfolglos blieben. Er starb noch an der Unfallstelle.

Fahrzeug sichergestellt

Um den Unfall zu klären, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Sachverständiger hinzugezogen. Dieser ordnete die Sicherstellung des Fahrzeuges an an. Die Ermittlungen übernahm die Polizeiinspektion Kitzingen. Im Einsatz waren auch Feuerwehren aus Castell, Wüstenfelden und Abtswind.