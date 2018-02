Mann mit Sportboot überfahren

Im Juni wurde ein 23-Jähriger im Main bei Marktbreit (Lkr. Kitzingen) von einem Sportboot überfahren. Die schweren Verletzungen machen ihm noch heute zu schaffen. Jetzt steht der 46-jährige Unfallfahrer vor dem Amtsgericht Würzburg.

Es war ein warmer, sonniger Sonntagnachmittag. Ein Vater aus Baden-Württemberg war mit seinem Sohn und zwei anderen Jungs auf seinem Motorboot auf der Wasserskistrecke bei Marktbreit unterwegs. Am Boot angebunden war ein Funtube, ein mit Luft gefüllter Reifen, in dem ein 23-jähriger Handwerker saß und sich durchs Wasser ziehen ließ. Der Sohn des Bootsbesitzers filmte den Spaß.

Schiffsschraube zertrümmerte beide Fuß

Plötzlich nahte von hinten ein Sportboot – und überfuhr den 23-Jährigen. Die Schiffsschraube zertrümmerte dem jungen Mann beide Füße, trennte zwei Zehen ab. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in die Uniklinik Würzburg geflogen und operiert. Zwei Wochen musste er stationär im Krankenhaus bleiben, es folgte eine vierwöchige Reha. Nun muss sich der Unfallfahrer vor Gericht verantworten. „Fahrlässige Gefährdung des Schiffsverkehrs und fahrlässige Körperverletzung“ lautet die Anklage.

Er habe erst zwei Monate vor dem Unfall den Sportbootführerschein gemacht, erzählt der Techniker dem Gericht. Das Boot habe er gebraucht gekauft und selbst hergerichtet. Am Unfalltag habe er zusammen mit seinem Bruder und seiner kleinen Nichte die erste Probefahrt gemacht. Richtig fertig war das Sportboot da noch nicht, statt fester Sitze gab es nur Gartenstühle. Und eine Haftpflichtversicherung, die in Deutschland für Sportboote nicht zwingend vorgeschrieben ist, war nicht abgeschlossen.

Unfall wurde gefilmt

„Ich verstehe bis heute nicht, was da passiert ist“, sagt der 46-Jährige. Das Motorboot mit dem Funtube im Schlepptau sei zuerst „ganz weit weg“ gewesen. „Und dann plötzlich war es vor uns.“ Der Techniker steht gerade für das, was er angerichtet hat. „Es war mit Sicherheit meine Schuld“, sagt er, „wahrscheinlich habe ich zu sehr auf meine Instrumente geschaut“. Das Video, das der Freund des Verletzten gedreht hat, zeigt, wie das Boot des Angeklagten plötzlich von hinten heran schießt und das Funtube mit dem 23-Jährigen darin erfasst.

Der junge Handwerker ist von dem Unfall gezeichnet. Bis heute ist er arbeitsunfähig, seinen Beruf muss er aufgeben, zurzeit bemüht er sich um eine Umschulung. Längere Strecken könne er nicht mehr gehen, erzählt der 23-Jährige im Zeugenstand. Durch die schweren Verletzungen an den Füßen habe er Gleichgewichtsprobleme, manchmal kippe er „einfach nach vorn oder nach hinten“. An Joggen sei nicht mehr zu denken. Und dann seien da auch noch die Schmerzen und die regelmäßigen Albträume. Vor dem Unfall hat er 1200 Euro netto verdient, jetzt bekommt er 800 Krankengeld. Mit dem Unfallverursacher hat er sich vor dem Zivilgericht geeinigt: 30 000 Euro in Monatsraten zu je 200 Euro soll der Techniker ihm zahlen. Wenn er 96 Raten, insgesamt also 19 200 Euro, pünktlich überwiesen hat, wird ihm der Rest erlassen.

Angeklagter wurde schon mehrfach verurteilt

Der Angeklagte wurde zwischen 1993 und 2014 acht Mal verurteilt. Die meisten Strafen bekam er wegen Verkehrsdelikten: Fahren ohne Führerschein, Trunkenheit, Unfallflucht .

. . Er habe „im Straßenverkehr gezeigt, dass ihm das nötige Verantwortungsbewusstsein fehlt“, sagt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer und fordert eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Außerdem, so der Anklagevertreter, solle der Techniker 4800 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Der Verteidiger des Angeklagten plädiert für eine Geldstrafe, deren Höhe er ins Ermessen des Gerichts stellt. Sein Mandant habe wegen fehlender Fahrerfahrung, und weil er das Boot noch nicht kannte, die Situation völlig falsch eingeschätzt.

Urteil: Fünf Monate mit Bewährung

Das Gericht verurteilt den 46-Jährigen wegen fahrlässiger Gefährdung des Schiffsverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu fünf Monaten mit Bewährung. Als Auflage muss er 3000 Euro zahlen und während der zweijährigen Bewährungszeit darf er kein Boot fahren. Der Techniker habe eine „grobe Pflichtverletzung“ begangen, sagt der Vorsitzende in der Urteilsbegründung. Dem jungen Handwerker könne das Urteil keine Genugtuung verschaffen. Er müsse einfach versuchen, mit den schweren Folgen des Unfalls zurecht zu kommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.