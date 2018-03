„Man kann schon im Kleinen Stadtplanung betreiben“

Joachim Gattenlöhner: Eigentlich stehen wir im Landkreis in Bezug auf den Leerstand gut da, in den letzten zehn Jahren ist da enorm viel passiert. Ich nenn' das immer die Winzer-Architektur: Die Weinbaubetriebe haben erkannt, dass sich auch bei Gebäuden was tun muss, quasi weg vom alten Römer hin zum Langstielglas. Da wurde anspruchsvolle Architektur in die Ortschaften gebracht. So sehen andere, wie's geht – und dass es kein Hexenwerk ist, sich an ein altes Haus zu trauen.

GATTENLÖHNER: Das ist ein schwieriges Thema momentan und da bin ich auch kein Fachmann, aber ich denke, früher oder später muss hier etwas passieren. Man muss der Allgemeinheit mal deutlich machen: Es gibt Familien, die gerne bauen würden, aber in manchen Orten nichts finden. Gleichzeitig zahlt die Allgemeinheit aber Straßenbeleuchtung, Schulbus und Müllabfuhr. Und die muss überall durchfahren, egal, ob sie zehn Mülltonnen leert oder nur fünf, weil dazwischen lauter Brachgrundstücke liegen. Dies gilt vor allem für ältere Baugebiete. Bei den jüngeren Baugebieten ist die Gemeinde im Besitz der Flächen und hat somit Steuerungsmöglichkeiten, dass die Grundstücke auch in einer gewissen Zeit bebaut werden.

GATTENLÖHNER: Es gibt Gemeinden, die Häuser erwerben, sie instand setzen und dann als sanierten Rohbau verkaufen. Das ist nicht immer von der Finanzkraft des Ortes abhängig, sondern oft die politische Entscheidung des Gemeinderates, wie man mit einem Leerstand umgeht. Vielleicht möchte man verhindern, dass er in die falschen Hände gelangt oder zwei Anwesen mit einem großen und einem winzigen Grundstück neu aufteilen. Da kann man schon im Kleinen Stadtplanung betreiben. Zudem sind wir im Landkreis in der glücklichen Lage, dass viele Gemeinden in der Städtebauförderung oder Dorferneuerung sind und somit finanziell und gestalterisch gewisse Spielräume haben. Mit einer Gestaltungssatzung können sie beispielsweise positiv auf die Bauherren einwirken und Zuschüsse geben.

GATTENLÖHNER: In den Maintal-Gemeinden, wenn man sie so nennen mag, gibt es relativ wenig Leerstand mittlerweile. Ein Grund dafür ist meiner Meinung nach die Anziehungskraft der Lebensader Fluss. Zudem haben einige Gemeinden bereits in den 80er-Jahren mit der Städtebauförderung begonnen. In anderen ging's erst um 2000 damit los. Wichtig ist immer ein Leerstandskataster, das für eine Städtebauförderung auch notwendig ist. Damit sieht man, wo die Probleme liegen und wo man Schwerpunkte setzen sollte.

GATTENLÖHNER: Wir haben im Landkreis schon ein gewisses Gefälle. Dort wo Städtebauförderung gibt, haben die Gemeinden sehr gute Möglichkeiten zukünftige Bauherren zu unterstützen, sowohl mit Förderung aber auch mit Beratungsterminen. Aber alle anderen Orte im Landkreis, kann man fast sagen, profitieren auch davon. Das hängt mit Sicherheit auch mit der Metropolregion Nürnberg zusammen. Entlang der Bahnlinie nach Nürnberg merkt man, dass sich was tut. Nicht nur vom Tourismus her, sondern auch vom Wohnen. Hinzu kommt unter anderem noch die gute Schul-Infrastruktur des Landkreises oder ein gutes Netz öffentlicher Verkehrsmittel und an Radwegen.

GATTENLÖHNER: Angebot und Nachfrage passen manchmal einfach nicht zu den Preisvorstellungen der Eigentümer. Gutachten können einen Wert ermitteln, den Preis macht der Markt. Beispiel Gaststätten: Ist die letzte Wirtschaft geschlossen und abends im Sportheim auch nichts mehr los, wirkt sich das negativ auf die Attraktivität des Ortes aus. Gibt es wieder einen Treffpunkt, profitiert die ganze Gemeinde davon. Für mich das wichtigste im Altort ist die fußläufige Erschließung der Gastronomie. Wenn die da ist, funktioniert das Leben. Abends noch auf einen schnellen Schoppen gehen: Da kommt kein Neubaugebiet mit.

GATTENLÖHNER: Ganz im Gegenteil. Es gibt mittlerweile einige Gemeinden, bei denen das Gros der Kinder aus dem Altort kommt und das eine oder andere Baugebiet sich so langsam um die Barrierefreiheit für seine älter werdenden Bewohner kümmern muss. Oder neue, junge Familien ziehen in die Siedlungshäuser der 70er-Jahre, eine Durchmischung findet statt. Wo es bislang sehr ruhig war, fahren jetzt wieder Bobbycars. Den einen freut's, der andere muss sich erst wieder daran gewöhnen. Aber das macht das Leben in den Orten ja so spannend.