Mainschleifenhalle muss teilsaniert werden

Die Teilsanierung der Mainschleifenhalle, die Neugestaltung der Spitalstraße, der Jahresbetriebsplan der Bewirtschaftung des Stadtwaldes und das Konzept zur Hochwasserrückhaltung Main-Steigerwald – es ist wieder ein strammes Programm, das der Stadtrat Volkach am Montagabend (19.30 Uhr) abarbeiten darf. Vorgeschaltet ist ab 19 Uhr eine Sitzung des Bauausschusses.

Im April hatte der Rat beschlossen, eine Teilsanierung der Mainschleifenhalle in Auftrag zu geben, unter anderem sollen die Luftauslässe erneuert werden. In der Sitzung wird Rainer Martin vom Architekturbüro Röschert über diese Untersuchung berichten. In den Sommerferien war ein einzelner Auslass unterhalb der Hallendecke ausgebaut und überprüft worden. Nun empfiehlt die Verwaltung den Räten, alle zwölf Decken-Zuluftauslässe umzurüsten und den Austausch des Sportbodens zurück zu stellen. Wie berichtet wird die Mainschleifenhalle, was eine Sanierung oder gar einen Neubau angeht, die Räte noch einige Zeit beschäftigen.

In Punkto Neugestaltung der Spitalstraße waren die Anwohner in die Vorplanung mit einbezogen worden. Unter anderem standen zwei Varianten für Parkplätze zur Auswahl, und auch drei Fahrradständer waren diskutiert worden. In der Sitzung am Montagabend wird das Büro Schlicht Lamprecht aus Schweinfurt die Entwurfsplanung vorstellen.

Mit einem Plus von etwas mehr als 12 000 Euro schließt der Jahresbetriebsplan des Stadtwaldes für 2018 ab. Vorgestellt wird er von Max Bartholl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen, und er steht den Räten auch Rede und Antwort.

Vor eineinhalb Jahren beschloss der Stadtrat die Teilnahme von Volkach am „interkommunalen integralen Hochwasserrückhaltekonzept“ mit Gemeinden der ILE-Main-Steigerwald. Am Montagabend beschließen die Räte, ob sie der Aufstellung des Konzeptes zustimmen wollen, der Eigenanteil nach Abzug aller Förderkosten beträgt in diesem Fall gut 4700 Euro.

Um einen Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof Volkach-Astheim einrichten zu können, quasi zur Sicherung eines eventuellen regulären Bahnverkehrs Volkach-Seligenstadt-Würzburg, muss die Stadt eine entsprechende Grundstücksfläche kaufen. Die Räte sollen über eine Vorkaufsrechtsatzung von Grundstücken in der Nähe des Bahnhofes Astheim entscheiden.

Weitere Themen im Rat: Die Saisonbilanz für die Buslinie „Mainschleifen-Express“ sowie die Planung bis 2020 steht ebenso auf der Tagesordung der Sitzung wie auch die Vergabe von Arbeiten an der Kinderkrippe und dem Abriss des Kamins des Hallenbades sowie eine Erhöhung der Kosten für die Ferienpässe.