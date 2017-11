Mainschleifenbahner: Ausflug zur Westfrankenbahn

Ziel des diesjährigen Vereinsausfluges der Volkacher Mainschleifenbahner war Schöllkrippen im Kahlgrund. Kein Zufall, denn die dortige Werkstatt der DB-Tochter Westfrankenbahn ist so etwas, wie das technische Herz eines modernen, attraktiven Nahverkehrsnetzes zwischen Schöllkrippen, Kahl, Aschaffenburg, Miltenberg, Lauda und Würzburg. Hier werden seit einigen Jahren moderne Nahverkehrstriebwagen repariert. Die Palette reicht vom Wechsel eines Dieselmotors samt Drehgestell bis zur Wiederinstandsetzung der Fahrzeugtoilette. Für die aktiven Mainschleifenbahner waren das sehr aufschlussreiche Einblicke. Christian Oßwald, Vorsitzender des Fördervereins Mainschleifenbahn, ist stolz auf die ehrenamtlichen Techniker des Vereines: Seit 2003 sei noch kein einziger Betriebstag wegen technischer Probleme ausgefallen. Am 10. Dezember wird der Nikolaus wieder in den weihnachtlich geschmückten Schienenbus einsteigen. Er hat für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei. Los geht es in Astheim um 13.30 Uhr und um 15 Uhr. Fahrkarten gibt es bis 25. November nur im Vorverkauf bei der Touristinformation Volkach. Da die verfügbaren Plätze beschränkt sind, entscheidet die Reihenfolge der Buchung. An „Warten auf das Christkind“ erinnert aber die für Anfang 2016 angekündigte Analyse des Fahrgästepotenzials zwischen Volkach und Würzburg – immerhin Grundvoraussetzung für eine eventuelle Reaktivierung der Mainschleifenbahn für den SPNV. Diese liegt seit nun fast zwei Jahren in München.