(ela) Zu einer vierttägigen Herbsttour waren die Mainbernheimer VdK?ler unterwegs im Zillertal. Begleitet und vorbereitet wurde die Reise von Wilfriede und Peter Wagner, so eine Mitteilung. Ziel der Reise war Zell am Ziller. Eine Fahrt nach Innsbruck durfte nicht fehlen. Besichtigt wurde das Goldene Dachl, die Hofburg, die Altstadt und der Dom. Weiter ging es nach Jenbach zur Besichtigung von Schloss Tratzberg, nach Kufstein, nach Rattenberg, mit 0,11 Quadratkilometern die flächenmäßig kleinste Gemeinde Österreichs. Nach schönen Tagen mit vielen neuen Eindrücken ging es wieder Richtung Unterfranken – nicht ohne sich vorher in einer Käserei zu versorgen.