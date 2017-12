Mainbernheim ist jetzt wieder gut in Form

Nach einer Durststrecke kommt Mainbernheim wieder zu alter Form und hat den ersten Wettkampf beim Senioren-Schießen im Schützengau am heimischen Schießstand mit einer hervorragenden Leistung gewonnen, so die Pressemitteilung.

Die Zehntel-Wertung habe sich nach nur einem Jahr erfolgreich durchgesetzt und sei inzwischen Standard geworden. Nicht zufrieden ist man mit der Beteiligung an diesen Schießen, denn es waren nur 24 Schützen von nur acht Mannschaften am Stand. Vor der Siegerehrung wurde an die im vergangenen Jahr verstorbenen Schützen Josef Dressler und Josef Olbert (beide aus Mainbernheim) gedacht.

Diese Ergebnisse gab Herbert Ziegler bekannt: In der Mannschaftswertung kam Mainbernheim 1 mit 307,4 Ringen auf Platz eins vor Obernbreit 1 mit 301,1 Ringen, Marktbreit 1 mit 298,5 Ringen, Obernbreit 2 mit 294,9 Ringen und Kitzingen 1 mit 287,6 Ringen.

Die Einzelwertung (Meisterserie) entschied Rolf Sander (Mainbernheim) mit 102,7 Ringen für sich vor Martin Wittel (Obernbreit) und Kurt Lechner (Mainbernheim) mit je 102,4 Ringen und Herbert Ziegler (Mainbernheim) mit 102,3 Ringen auf Platz vier sowie Dieter Müller (Marktbreit) mit 100,9 Ringen auf Rang fünf.

Einzelwertung Festschuss: 18 von 24 Schützen haben eine 10 geschossen. Manfred Stiegler (Obernbreit) wurde „mit einem 9,7-Teiler“ Bester, gefolgt von Dieter Müller (Marktbreit, 51,7-Teiler, Lothar Laser (Obernbreit, 74,5-Teiler), Rolf Sander (Mainbernheim, 80,5-Teiler und Edgar Schwesinger (Obernbreit, 113-Teiler). Und auch darüber wird berichtet: Ein Schütze beschwerte sich über seine schlechte Platzierung. Beim Kontrollieren wurde festgestellt, dass er nur neun Schuss auf die Meisterserie abgegeben hatte. Hätte er zehn gemacht, wäre er unter die besten Acht gekommen, so wurde er nur Vorletzter. Die Kollegen nahmen das mit Schadenfreude zur Kenntnis; eine Lokalrunde Schnaps war fällig. Das nächste Schießen findet in Kitzingen statt.