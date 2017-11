Mahnwachen gehen weiter

(lsl) Mit einer viertelstündigen Mahnwache haben am Samstag der Arbeitskreis Asyl, ehrenamtliche Helfern und afghanische Flüchtlinge gegen Abschiebungen nach Afghanistan protestiert. Ihre Anliegen trugen die gut 50 Teilnehmer auf Schildern mit sich und zeigten sie den Passanten. Die Botschaft formulierte die Kitzinger Integrationsbeauftragte Astrid Glos: „In Afghanistan ist Krieg. Tag für Tag fallen Bomben.“ Die laufenden Abschiebungen müssten ein Ende haben. Diese Forderung will der Arbeitskreis mit monatlichen Mahnwachen unterstützen. Die nächste ist für den 6. Mai geplant. Derzeit sind in Stadt und Landkreis Kitzingen 428 Menschen mit einem afghanischen Pass registriert. Die Regierung von Unterfranken geht laut Anfrage von aktuell 90 ausreisepflichtigen afghanischen Asylbewerben in ganz Unterfranken aus. Es handelt sich um abgelehnte Asylbewerber, bei denen die Rechtsmittel erschöpft sind. Dass die dennoch blieben dürfen, dafür stehen die Menschen in der Mahnwache.