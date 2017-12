Mafia, Bürgerwehr und natürlich die Liebe

(ro) Ganz sicher einen Angriff auf die Lachmuskeln wird es am 17. Dezember ab 14 Uhr im Vereinsheim des Soldaten- und Reservistenkameradschaft Marktsteft geben: Das Theaterstück der Kameradschaft steht wieder auf dem Programm. Gezeigt wird das „fast kriminelle“ Lustspiel „Hubertus und die Salatmafia“, ein Zweiakter nach einer Idee von Peter Schwarz. Der dritte Advent ist für Freunde des Laienspiels in und um Marktsteft seit Jahrzehnten ein gesetzter Termin, denn da wird im Soldatenheim Theater gespielt. In diesem Jahr geht es um verschwundene Salatsetzlinge, die Mafia , eine Bürgerwehr und natürlich um die Liebe. Auf die Bühne gebracht wird das Stück von Jürgen Krämer, Stephanie Tanriverdio, Marion Berger, Matthias Haag, Christine Hirsch und Achim Krämer unter der Regie von Hans Kosper. Wie immer ist der Eintritt zur Aufführung am Sonntagnachmittag den 17. Dezember ab 14 Uhr natürlich frei. Das gilt auch für die öffentliche Generalprobe am 15. Dezember ab 18 Uhr.