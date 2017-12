Mähroboter für den Friedweinberg?

Einmal mehr beschäftigten sich die Räte in ihrer Sitzung mit dem geplanten Friedweinberg, mit dessen Bau im Frühjahr 2018 begonnen wird. Am Montagabend ging es um künftige Pflegemaßnahmen des zirka 4000 Quadratmeter großen Areals.

Elke Steinbrecher vom gleichnamigen Würzburger Unternehmen stellte im Auftrag des Architektenbüros Kaiser und Juritza (Würzburg) den möglichen Einsatz von Mähroboter sowie ein Bewässerungssystem vor. Durch die Bewässerung – der Kostenaufwand liegt zwischen 15 000 und 18 000 Euro – soll nach den Ausführungen von Steinbrecher vor allem auch ein gutes Anwachsen der Reben im Friedweinberg garantiert werden. Der Einsatz des zirka 6000 Euro teuren Mähroboters im Innenbereich des Friedhofes ermöglicht neben dem gepflegten Erscheinungsbild auch eine bessere Erreichbarkeit der Grabstätten an den Weinstöcken.

Bei der Diskussion ging es darum, den Aufwand für den Einbau der Technik, den Pflegeaufwand und das gewünschte Erscheinungsbild abzuwägen. Ralf Bäuerlein sprach in Bezug auf die Präsentation von einer Lösung, die wirtschaftlich viel Geld kostet. Er sah nicht unbedingt die Notwendigkeit, an Rebstöcken eine Bewässerung aufzubauen. Bürgermeister Guido Braun plädierte für eine „vernünftige Planung“, in der Kosten zwar wichtig, aber nicht unbedingt alleinentscheidend sind. Schließlich forderten Ralf Bäuerlein und Ratskollege Waldemar Braun mehrere Angebote mit genauer Kostenaufstellung. Erst nach Vorliegen konkreter Zahlen soll in der nächsten Ratssitzung am 15. Januar über eine mögliche Auftragsvergabe für einen Mähroboter und ein Bewässerungssystems entschieden werden.

ddddddddddddd

Außerdem beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Freizeit-Buslinie Volkach-Kitzingen. Bürgermeister Braun informierte über die Vollmitgliedschaft des Landkreises Kitzingen im VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg). Zum 1. September 2016 wurde die VGN-Freizeitlinie 107 zwischen Volkach und Kitzingen ins Leben gerufen. Der Bus am Wochenende beförderte vom 1. Mai bis 1. November 4346 Personen.

In Nordheim, so Braun, wurden 662 Einsteiger und 347 Aussteiger registriert. Die Gesamtkosten für den Einsatz des Mainschleifen-Express für das Jahr 2017 bezifferte der Bürgermeister auf 41 120 Euro. 50 Prozent davon werden durch den Landkreis Kitzingen getragen.

Die Gemeinde Nordheim war kostentechnisch mit 1713 Euro an der Freizeitlinie beteiligt. Laut Braun stellt sich nach der Testphase 2017 die Frage nach der Fortsetzung der VGN-Freizeitlinie. Gedacht ist an den Weiterbetrieb für die nächsten drei Jahre. Voraussetzung ist die 50-prozentige Förderzusage seitens des Landkreises. Die Nordheimer Räte standen einer Fortsetzung der Freizeitlinie bis 2020 positiv gegenüber. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den bisher beteiligten Kommunen eine Fortsetzung der Kooperation zu vereinbaren. Einer Kostenübernahme stimmte das Gremium vorbehaltlich der Landkreis-Zuschuss-Zusage in Höhe von 50 Prozent zu.