Mähdrescher im Wettlauf mit dem Regen

Mit 121 Litern pro Quadratmeter hat der Juli mehr als doppelt so viel Regen gebracht wie die 59 Liter, die ein Juli im Schnitt liefert. Mit der Menge hat der siebte Monat des Jahres das seit Anfang Januar vorhandene Defizit an Niederschlägen bis auf sechs Liter fast ausgeglichen.

Dauerregen

Es war vor allem der ergiebige Dauerregen am 25. und 26. Juli mit über 50 Litern, der die Juli-Bilanz ausmachte. Allein am 25. Juli hat Pflanzenexperte Thomas Karl am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen 34 Liter aus dem Messbecher in der Mainbernheimer Straße geholt. „Das war schon enorm“, sagte Karl. An anderen Stellen im Landkreis waren es bis zu 50 Liter in 24 Stunden.

21 Regentage

Der Juli wird ohnehin als eher verregneter und gewittriger Monat in Erinnerung blieben. Karl hat 21 Regentage gezählt, wobei nur an 13 spürbar Regen, das heißt mehr als ein Liter pro Quadratmeter gefallen ist. „Der Rest war Leute erschrecken“, wie Karl zu sagen pflegt.

Zwei Seiten

Wie fast immer hat der viele Regen mindestens zwei Seiten. Für Mais, Rüben und auch das Gras war er „sehr gut“. Es ist genügend Wasser da. Die Temperaturen stimmen auch. Alle Voraussetzungen für eine gute Ernte sind da, sagt Karl.

Situation beim Getreide

Beim Getreide sieht es ein bisschen anders aus. Winter- und Sommergerste sind längst vom Acker und das in guter bis durchschnittlicher Qualität. Auch beim Weizen ist schon viel geerntet. Auf die noch stehenden Bestände schauen die Bauer aber eher mit Sorge.

Qualitätsverlust

Die Wetterlage hat dafür gesorgt, dass es zum Auswuchs der Ähren kommt. Unterm Strich bedeutet das in jedem Fall Qualitätsverlust. Karl geht davon aus, dass eine größere Menge des noch stehenden Weizens nicht mehr zum Backen verwendet werden kann und als Futter genutzt wird. Für die Bauern könne das schon mal einen Verlust von einem Fünftel des Preises bedeuten. „Was wir jetzt dringend brauchen, sind zwei bis drei heiße und trockene Tage“, so Karl.

Fünf heiße Tage

Soweit die Niederschläge. Bei den Temperaturen hat der Juli die Reihe der warmen Monate des Jahres 2017 fortgesetzt. 20 Grad hat er erreicht und lag damit um 1,5 Grad über dem Durchschnittsjuli. Auffällig, dass in dem heißen Sommermonat die Temperaturen nur an fünf Tagen die 30-Grad-Marke überschritten haben. Mit 34 Grad war es in der Mainbernheimer Straße am 19. Juli am heißesten.

Milde Nächte

Dafür gab es relativ milde Nächte. Die „kälteste“ war am 16. Juli mit 9,6 Grad, am 10. Juli ging das Thermometer auch in der Nacht nicht unter 18,5 Grad zurück. „Mit italienischen Nächten und über 20 Grad war es diesmal nichts“, so Karl.

Sonnenstunden eher schwach

Bei den Sonnenstunden zeigte sich der Juli mit 213 „eher schwach“. Dass das auch anders geht, haben die 298 Stunden im Jahr 2013 ebenso gezeigt wie die mageren 180 im Jahr 2007.