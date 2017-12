VOLKACH vor 1 Stunde

Mädchenrealschule besuchte die Schwestern im Montanahaus in Bamberg

Die beiden 6. Klassen der Mädchenrealschule Volkach besuchten die Dillinger Franziskanerinnen im Montanahaus in Bamberg. Schwester Maria Uttenreuther führte durch das Kloster, erklärte die Geschichte und die Entstehung des Ordens. Franz von Assisi war der Begründer des so genannten Franziskanerordens. Nach der Mittagspause gingen die Schülerinnen einen Teil des Bamberger Krippenweges und bestaunten in verschiedenen Kirchen die Krippenausstellungen. Auch durften ein Bummel über den Weihnachtsmarkt nicht fehlen, so die Mitteilung.