Mächtiges Konzert des Kreisorchesters

1 / 1

Foto: Foto: Dominik Berthel

Wenn knapp 60 Musiker zusammen auf einer Bühne spielen, entsteht eine großartige Harmonie. Wenn das Orchester dann noch imposante Kompositionen zum Besten gibt, entwickelt sich die Macht der Musik. Unter dem Titel „Macht der Musik“ stand das Konzert des Kreisorchesters Kitzingen am Samstag in der Wiesentheider Steigerwaldhalle, das zweite nach der Premiere in Iphofen (wir berichteten). Mit Werken wie „Festmusik der Stadt Wien“ (Richard Strauß) oder dem imposanten „Kraftwerk“ von Jacob de Haan hinterließ das Orchester bleibenden Eindruck bei den knapp 400 Zuhörern. Das Konzert war der Abschluss des Jubiläums des Wiesentheider Musikvereins.