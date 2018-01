MGV: Personalmangel zwingt zur Aufgabe

Dass, was sich bereits seit einigen Jahren abzeichnete, ist nunmehr Realität: Der Männergesangverein Nordheim stellt wegen akuten Personalmangels ab sofort seine Aktivitäten ein. Ein Schritt, der den Verantwortlichen um den Vorsitzenden Günther Trost und dem langjährigen Chorleiter Edgar Sauer alles andere als leicht fiel.

Und so stand die Hauptversammlung des Nordheimer Traditionsvereins am Mittwochabend unter keinem guten Stern. Auch deshalb, weil der Ruf nach neuen Sangesbrüdern im Vorfeld der Zusammenkunft unerhört blieb. Zudem scheiterte der mehrmalige Versuch, ehemalige Akteure zu reaktivieren. Die ungewisse Zukunft des Vereins sorgte in der Versammlung für lange Diskussionen. Es kristallisierte sich heraus, dass man den Chor „mit den derzeitigen Personal“ auf keinem Fall erhalten kann.

„Wenn wir nur mit sieben oder acht Mann singen, dann macht das keinen Spaß“, sagte Reinhold Glaser und Hans Burger stellte fest, dass es schwer ist, mit oftmals zu wenigen Akteuren Lieder einzuüben. Und Werner Baders Aussage war deutlich: „Unsere Stimmlage gefällt mir nicht mehr“.

Schließlich kam es auf Anregung von Chorleiter Edgar Sauer zu einer Abstimmung, bei der zwölf von derzeit 15 Chormitgliedern dazu votierten, die sängerischen Aktivitäten einzustellen. Auch von der Wahl eines Vorstandes wurde abgesehen. Bürgermeister Guido Braun bedauerte den Stillstand, bedankte sich aber bei den Verantwortlichen des Vereins und stellte insbesondere das Engagement von Günther Trost und Edgar Sauer heraus. Braun wird noch offene Fragen zur Stilllegung des Vereins klären und sich um die Verwahrung von Vereinsutensilien kümmern.

Die Berichte, die eingangs Vorsitzender Günther Trost, Schriftführer Ludwig Christ, Kassier Werner Bader und Chorleiter Edgar Sauer lieferten, spielten bei der Zusammenkunft nur noch eine Nebenrolle.

Das Aus des 1912 gegründeten Vereins war bestimmendes Thema. Erwin Christ, seit 61 Jahren aktives Chormitglied erinnerte abschließend an Höhen und Tiefen des Vereins: „Es gab immer wieder Epochen, wo Ruhepausen im Verein eingelegt wurden“. Es kommen wieder Leute, die den Verein fortführen werden, so sein Blick in die Zukunft.