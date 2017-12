Luitpoldstraße als Einbahnstraße: eine Schnapsidee

Als das erste Mal über den Vorstoß eines Mitglieds des Stadtrates über die zukünftige Einbahnstraßenregelung in der Luitpoldstraße berichtet wurde, überprüfte ich zuerst das Datum der Zeitung. Im ersten Moment glaubte ich an einen Aprilscherz. Offensichtlich war dem leider nicht so.

Selbstverständlich ist die Kreuzung Stadtgraben/Falterstraße/Ritterstraße entlastet. Kein Mensch, der nicht unbedingt muss, fährt freiwillig in die Innenstadt. Wozu auch. Immer mehr Läden sperren die Türen zu und das liegt bestimmt nicht nur am steigenden Internetumsatz. Parken im Parkhaus, Wanderungen vom Parkplatz zu Parkscheinautomat auch wenn man nur kurz etwas zu erledigen hat.

In Dettelbach hat man wieder auf die gute alte Parkscheibe umgestellt, in Volkach kann man völlig entspannt schnell etwas erledigen und dabei eine Sanduhr im Auto laufen lassen. Eine charmante Idee, wie ich finde.

Auch das Warenangebot in Kitzingen spricht nicht jeden an. Die wenigen verbliebenen Fachgeschäfte besuche ich gerne bei Bedarf, dann gehe ich wieder meines Weges. An Kettenbäckereien mit pseudogebackener Massenware habe ich kein Interesse, unter einem Café-Besuch stelle ich mir etwas anderes vor. Trotz Fehlsichtigkeit bummele ich nicht zum Zeitvertreib durch die zahllosen Optikergeschäfte.

Die Luitpoldstraße für den Halt von Bussen direkt vor dem Fastnachtmuseum halbseitig zu sperren kommt einem Genickschuss des fließenden Innenstadtverkehrs gleich. Erst muss so ein Bus dorthin gelangen und sich entweder durch den Stadtgraben, die Falter- oder Kaiserstraße quälen. Wenn auf dem Weg dorthin noch die lästigen Zweite-Reihe-Parker und Sprinter-Lieferanten irgendwo mal eben anhalten, wird niemand mehr irgendwo hin kommen. Wenn der Bus dann an Ort und Stelle ankommt, ist die Luitpoldstraße komplett dicht, bis sich auch noch der letzte Faschingsnarr aus dem Gefährt geschält hat. Oder sollen die Busse bergauf fahren dürfen, damit die Leute auf der richtigen Straßenseite aussteigen können?

Warum muss ein Tourist überhaupt direkt vor eine Sehenswürdigkeit gekarrt werden? Kitzingen kann sehr schön fußläufig erkundet werden. Wenn der Bus am Bleichwasen hält können die Gäste bequem über die alte Mainbrücke schlendern und die Stadt erleben.

Ich hoffe, der Stadtrat verschwendet im Januar keine wertvolle Zeit mit diesem Thema und erkennt es als etwas, wofür es im Duden sogar eine Vokabel gibt: eine Schnapsidee!

Gudrun Green 97320 Mainstockheim

