1 / 1

Foto: Foto: Jürgen Sterzbach

Der Ortsvorsitzende Werner Katzenberger, die stellvertretende Vorsitzende Manuela Hofmann sowie Stadtrat und Laudator Dietmar Hermann überreichen den Ehrenpreis der Freien Wähler-FBW Kitzingen in Gedenken an Kuno Meuschel an Herbert Sattler (Zweiter von links) vom Luftsportclub Kitzingen.