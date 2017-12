Lotsen für die Integration

Bayerns Integrationsministerin Emilia Müller hat dem Landkreis Kitzingen grünes Licht gegeben: 2018 nimmt auch der Landkreis Kitzingen am nun bayernweiten Projekt „Hauptamtliche Integrationslotsen“ teil. Das bayerische Integrationsministerium fördert den Landkreis dabei mit bis zu 60 000 Euro. „Bayern ist das Land der gelingenden Integration. Dazu tragen vor allem auch die vielen ehrenamtlichen Helfer überall im Freistaat bei. Sie leisten hier Großartiges. Wir lassen sie bei dieser Aufgabe aber nicht allein. Mit unseren hauptamtlichen Integrationslotsen stellen wir den Ehrenamtlichen kompetente Ansprechpartner in ihren Heimatlandkreisen zur Seite. Ich freue mich, dass auch der Landkreis Kitzingen dabei ist“, wird die Ministerin in der Mitteilung zitiert.

Die Integrationslotsen sind auf kommunaler Ebene tätig und wirken als Koordinatoren und Netzwerker. Sie unterstützen, informieren und schulen die Ehrenamtlichen des jeweiligen Landkreises zu allen Belangen der Integration. Ab 2018 umfasst ihr Angebot zusätzlich den Themenkreis Asyl. Die Integrationslotsen decken damit künftig auch die Aufgaben der bisherigen Ehrenamtskoordinatoren Asyl mit ab.

Die Integrationslotsen haben bereits in kurzer Zeit wertvolle Arbeit geleistet. Wir bauen das Projekt 2018 deshalb bayernweit aus. Künftig können nun alle Asyl- und Integrationshelfer in ganz Bayern von diesem Angebot profitieren“, so Müller abschließend.