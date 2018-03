Losverfahren für Bauplätze

Drei neue Bauplätze schafft die Stadt auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei im Baugebiet Süd-Ost in Marktsteft. Um die Fläche auch als Baugelände ausweisen zu können, war eine Bebauungsplanänderung nötig. Schon im Januar behandelten die Räte die Bedenken und Anregungen der Träger öffentlicher Belange. In seiner Sitzung am Montagabend fasste der Stadtrat nun den Satzungsbeschluss für den geänderten Bebauungsplan, so dass in die Vermarktung der Grundstücke gegangen werden kann. Da es allerdings deutlich mehr als nur drei Bewerber für die Baugrundstücke gibt, beauftragten die Räte die Verwaltung, Vorschläge für ein Losverfahren auszuarbeiten.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

Auch in Marktsteft soll die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Leuchten umgestellt werden. Das will der Energieversorger bei der nächsten Wartung der Straßenbeleuchtung durchführen. Da verschiedenen Leuchtmittel zur Auswahl stehen, werden in den nächsten Tagen drei Musterleuchten in der Oberen Maingasse Ecke Bocksgasse aufgestellt, aus denen gewählt werden kann.

Rund 24 000 Euro kosten die neuen Spielgeräte für die Umgestaltung des Spielplatzes in Michelfeld. Den Auftrag dafür erhält die Firma Westfalia für Geräte aus recyceltem Kunststoff.

Die Netzanschlüsse für Erdgas im Baugebiet Michelfeld übernehmen die LKW Kitzingen für 8300 Euro.

Das Mulchgerät der Stadt ist 20 Jahre alt, stark reparaturanfällig und Ersatzteile sind keine mehr zu bekommen. Die Diskussion über eine Ersatzbeschaffung wurde in nichtöffentliche Sitzung verschoben.

Für die Mehrzweckhalle soll ein Defibrillator angeschafft werden, dafür sollen Angebote eingeholt werden.

Welches der anstehenden Projekte der Stadt, etwa der Kindergarten, die Schule oder der gewünschte Kreisverkehr an der Staatsstraße hat welche Priorität? Ratsmitglied Bertram Wirth wünscht sich von Bürgermeister und Verwaltung eine Prioritätenliste.