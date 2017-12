Lob für den Bürgermeister

Auf ein Jahr mit vielen Veranstaltungen blickte Bürgermeister Elmar Henke in der Jahresabschlusssitzung des Sommeracher Gemeinderates zurück.

Der Gemeindechef dankte seinen Räten für das zielorientierte Mitdenken und die Ortsbewohner für ihre engagierte Mitarbeit. Als erfreulich bezeichnete Henke die deutlich höhere Geburtenquote, die sich zahlenmäßig 2017 in 16 Neugeborenen niederschlug.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Henke an die Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte Sankt Valentin, an den Gerätehaus-Anbau am Feuerwehrhaus, an die Neugestaltung im Einmündungsbereich „Zum Engelsberg“, die Parkplatzbefestigung am Schwarzacher Tor, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in mehreren Straßenbereichen sowie an die Gehwegneugestaltung der Schwarzacher Straße.

Nicht unerwähnt blieb der jüngste Ratsbeschluss, der die Einrichtung von Tempo-30- Zonen im Altort und in den Siedlungsbereichen von Sommerach beinhaltet. Lobend erwähnte Henke den gut funktionierenden Kindergarten und die Grundschule.

Bei seinem Ausblick auf 2018 erwähnte der Gemeindechef insbesondere das geplante Baugebiet „Volkacher Straße 3“. Wie berichtet, wird die Baumaßnahme südlich der Volkacher Straße 3 in zwei Abschnitten durchgeführt. Für den ersten Teil des Bauprojektes erwarb die Gemeinde Sommerach alle Grundstücke. Auf einer Fläche von 3,43 Hektar werden 37 Bauparzellen mit einer Größe zwischen 500 bis 800 Quadratmeter entstehen. „Das Baugebiet wird uns 2018 im Wesentlichen beschäftigen“ sagte Henke und nannte weiter die Baumaßnahme „Neuer Parkplatz „Am Maintor“, die Friedhof-Umgestaltung sowie die Fortführung von Maßnahmen zur Verhinderung des Leerstandes im Alt ort.

Stellvertretender Bürgermeister Winfried Kraus dankte abschließend Gemeindechef Elmar Henke für sein Engagement. „Mit Geschick und Sachverstand gelingt es Dir immer wieder, auch Hindernisse aus dem Weg zu räumen“. Henke, der sich bereits in seinem 20. Amtsjahr als Bürgermeister befindet, wurde zudem für seine Weitsicht gelobt.