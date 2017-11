Lkw nach Unfall weitergefahren

Am Mittwochvormittag kam ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer in der Casteller Straße in Feuerbach einem Mercedes Kleintransporter auf dessen Fahrbahnseite entgegen. Der 26-jährige Fahrer des Mercedes musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen. Dabei fuhr er einen Begrenzungspfosten um. An seinem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen, Tel. (0 93 21) 1410.