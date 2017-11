BIEBELRIED vor 1 Stunde

Lkw im Graben versenkt

(-it) Am Sonntagnachmittag fuhr ein 62-jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw in Biebelried von der A3 ab und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 8 nach rechts in Richtung Würzburg abbiegen. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ins Bankett. Der Lkw touchierte dabei ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und versank anschließend im Straßengraben.