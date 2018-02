Lkw blieb an Bahnunterführung hängen

Am frühen Montagmorgen war ein 54-jähriger Mann mit seinem Lkw auf der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen unterwegs und fuhr trotz Höhebeschränkung in die dortige Bahnunterführung ein. Dabei blieb er mit dem Aufbau seines Lkw an der Unterführung hängen. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich laut Polizeibericht auf 7000 Euro.