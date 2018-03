Zum 200-jährigen Jubiläum der bayerischen Verfassung bietet der Initiativkreis Kultur, Geschichte und Archäologie im Kitzinger Land ein Jahresprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen an. Als Symbol für die Verfassung von 1818 ließ Franz Erwein Graf von Schönborn vom Hofarchitekten Leo von Klenze auf dem Sonnenberg von Gaibach eine 32 Meter hohe Säule errichten. Zu besonderen Anlässen erstrahlte die Säule als „Leuchtfeuer der konstitutionellen Monarchie“ und war weithin sichtbar.

Diesen Gedanken wollen wir aufgreifen und am Samstag, 16. Juni 2018, von 21.30 Uhr bis 24 Uhr die Konstitutionssäule als „Leuchtfeuer der Demokratie“ erstrahlen lassen. Das gesamte Umland soll in der Nacht das „Leuchtfeuer“ erblicken und beobachten. Diese Idee wurde von der Jury im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gartenzeichen 2018“ mit einem Preisgeld belohnt, das nunmehr zu einem Wettbewerb ausgeschrieben wird.

Drei Geldpreise in Höhe von 500, 300 und 200 Euro gehen an die drei größten Gruppen, die von einer bestimmten Stelle in Nähe der Heimatgemeinde das Leuchtfeuer beobachten. Die Preise müssen von den Gewinnern für einen gemeinnützigen Zweck verwendet oder gespendet werden. Die Preisverleihung nimmt Landrätin Tamara Bischof vor. Mitmachen können Einzelpersonen, Vereine, Einrichtungen, Gemeinden oder unabhängige Gruppen. Gemeinden und Gruppen können sich ebenfalls zusammenschließen.

Das Verfahren: Gemeinden, Gruppen, Vereine die sich am Wettbewerb beteiligen, melden dies bis 31. Mai 2018 in einer kurzen Mitteilung an stadt@archiv-volkach.de.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt zählt ein Verantwortlicher die Personen und meldet diese Zahl bis Montag, 18. Juni, per Mail an das Stadtarchiv Volkach (stadt@archiv-volkach.de). Bei sehr schlechtem Wetter wird die Aktion auf Sonntag, 17. Juni, verschoben.