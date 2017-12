Letztes Arbeitslosenfrühstück in Bürgerstube

Das Arbeitslosenfrühstück (ALF) im Bürgerzentrum in Kitzingen war geprägt vom Abschied. Nach mehr als elf Jahren findet das ALF im kommenden Jahr bis auf weiteres im Paul-Eber-Haus statt.

Als Sprecherin des Organisationsteams freute sich Astrid Glos über eine voll besetzte Bürgerstube. Der Nikolaus habe schon vor dem Auftakt seinen Besuch abgestattet und kleine handgestrickte Söckchen mit süßem Inhalt für alle Gäste zurückgelassen.

Mit der Familie Bausenwein und Sängerinnen des Chores Druschba sollte auch weihnachtliche Besinnlichkeit einkehren. Zum Abschied aus dem Veranstaltungskalender des Bürgerzentrums kamen Vorsitzende Gertrud Vielweber und Stellvertreter Reinhard Knieß. Essays, Gedichte und Liedbeiträge stimmten besinnlich und nachdenklich auf den Nikolaustag und die Adventszeit ein.

Das ALF-Team hatte in der Bürgerstube eingedeckt, Wurst-, Käse- und Obstplatten angerichtet und frischen Kaffee gekocht. Auf der Gitarre von Helene Bausenwein begleitet, sangen die rund 50 Gäste Weihnachtslieder. Eher wehmütige Stimmung kam auf, als sich Astrid Glos aus dem Bürgerzentrum verabschiedete, das mehr als zehn Jahre „Heimat“ gewesen war. Das ALF war im Mai 2006 von Susanne und Gottfried Weber in Eigeninitiative zur Betreuung von Arbeitslosen gegründet worden. Sie hatten den Betreuungsbedarf vieler Arbeitsloser erkannt und sich mutig selbst eine Aufgabe gestellt. Das ALF hat sich seither zu einer festen Einrichtung entwickelt.

Einen Raum zur Unterbringung von 50 Gästen zu finden, sei nicht einfach, so Glos. Sie dankte dem evangelischen Dekanat, das ab 2018 immer am ersten Mittwoch in den geraden Monaten den Saal im Paul-Eber-Haus zur Verfügung stelle.

Zum Hintergrund: Die Stadt hat den Gestattungsvertrag des Bürgerzentrums im städtischen Gebäude Schrannenstraße 35 zum 31. Juli 2018 gekündigt. Glos erklärte, das Team habe bewusst nicht bis zum Auszug des Bürgerzentrums warten wollen.