Letzte Lasagne an Kolleginnen verfüttert

Etwas mehr als eine Woche ist vorbei. Die Redaktion hält sich tapfer. Noch gibt es keine Ausfälle zu beklagen, noch sind alle fleißig am Fasten. Auch wenn die Versuchungen einige von uns ganz schön auf die Probe stellen.

Die Kollegin feiert die geschenkte Lasagne wie eine Trophäe, fuchtelt allen damit vor der Nase herum und stellt die duftende Köstlichkeit dann auch noch auf meinem Schreibtisch ab. Der Kollege von nebenan kündigt erst lautstark an, dass er uns mit leckeren Leberkäsweckli verführen möchte und latscht wenig später tatsächlich genussvoll kauend zu uns herüber. „Mmmmh, lecker“, brummt er noch, bevor er grinsend wieder verschwindet. Die Kids haben Lust auf Fast-Food und laden uns Eltern dank ihrer Weihnachts-Gutscheine sogar ein. Müssen alle Hürden gleich in der ersten Woche auftauchen? Aber ich hab‘ sie gemeistert, die Versuchungen ignoriert und mir stattdessen Salat, Spaghetti mit Shrimps und Kirschtomaten, Kartoffelauflauf und Semmelknödel mit Soße gegönnt. Fazit der ersten Woche: Man wird auch ohne Fleisch locker satt und das ziemlich lecker. Da pfeif' ich doch auf den Lkw.

Aktuelle Bewertung: Laune: 3 Körpergefühl: 2-

Zugegeben. Mein Start in unser Fastenprojekt war vielleicht ein wenig holprig. Aber der Mädels-Kino-Abend an Aschermittwoch stand wirklich schon seit Wochen! Mein dennoch schlechtes Gewissen hat sich relativiert, als wir nur noch Karten in der 6. Reihe bekamen. Kino für 4,50 Euro! Wenn, das mal kein Schnäppchen war. Die Popcorntüte, hinter der ich mich im Foyer gerne versteckt hätte, hab ich mir im Gegenzug selbstverständlich nicht geleistet. Statt dessen platzierte ich mich strategisch gut zwischen einer Freundin mit Popcorn und einer mit Nachos. Wenn das nicht clever war! Ich fürchte nur, wenn das so weitergeht, kann ich mich an Ostern an den neuen Spitznamen „Schnorrer“ gewöhnen . . . Den Rest der Woche war ich übrigens tapfer! Nicht eine Online-Bestellung und auch kein „Gutzerle“ beim Einkauf im Supermarkt. Ich persönlich finde ja, mein Geldbeutel wirkt schon schwerer.

Aktuelle Bewertung: Laune: 2 Körpergefühl: 2

: Das Wunder ist eingetreten. Viel schneller als gedacht. Mehr als drei Jahrzehnte war ich nicht mehr auf einer Waage gestanden. Und jetzt das! Am Faschingsfreitag habe ich mir eine Waage gekauft. Billigladen, aber was soll's. Am Abend dann der Schock. Zweistellig zwar, aber knapp. Mit schlechtem Gewissen ging es in den einwöchigen Urlaub. Keine Süßigkeiten, viel Bewegung, frische Luft. Wandern, auf und ab. Im Durchschnitt mehr als 10 000 Schritte auf der App. Gestern also wieder auf die Waage. Ein Wunder: 13 Kilo weniger! In einer Woche. Die Kollegen raunzen jetzt zwar, das Gerät sei schlichtweg kaputt. Ich für meinen Teil bin aber sehr zufrieden – wenn auch vorsichtig. Geht das so weiter, bestehe ich an Ostern nur noch aus Fleisch und Knochen. Besser, ich mach erst mal langsam mit dem Sport. Aktuelle Bewertung: Laune: 1 Körpergefühl: 1

Meine Taktik ist voll aufgegangen, yeah! Nachdem ich am Faschingsdienstag früh, mittags und abends Freunde eingeladen und mit ihnen so richtig über die Stränge geschlagen hatte, war mir an Aschermittwoch hundeelend. Lust auf (süßes) Essen: null. Und auch an den Tagen danach haben Gedanken an Krapfen, Käsesahnetorte und Nutella-Crepes noch unheilvolle Erinnerungen ausgelöst. Inzwischen ist der altbekannte Appetit auf Süßes zwar zurückgekehrt, aber noch ganz gut zu kontrollieren. Bilanz: Hab' alles im Griff – beziehungsweise nichts Süßes in den Griffeln. Wesentlich schwieriger ist das Plastikfasten. Ständig legt oder stellt sich irgendwo ein Kunststoffteil in meinen Weg, Einkaufen wird zum Spießrutenlauf, Duschen mit dem Lieblingsduschgel unmöglich. Gerade Alltagsgegenstände wie Hygieneartikel oder Waschmittel stellen mich plötzlich vor Probleme: überall Kunststoff drin oder drumrum. Googeln Sie spaßeshalber mal „Zahnbürste ohne Plastik“, dann wissen Sie, was ich meine. Habe mir nach langem Suchen für 16 Euro (Chef, ich brauch' eine Gehaltserhöhung!) ein Vierer-Set Bambus-Zahnbürsten aus nachhaltigem Bambusanbau mit Naturborsten bestellt. Der Holzstab liegt gut in der Hand, aber die Kinder lachen, wenn Mama so viel steifer putzt als mit dem biegsamen Plastikteil früher... Ich freue mich auf Freitag. Da besuche ich den neuen „Unverpackt“-Laden in Würzburg, um mal zu schauen, was es denn alles für Alternativen zum Plastik gibt. Bericht folgt.

Den „sportlichen“ Redaktionsleiter werde ich wohl nicht mehr davon überzeugen, dass der Nudelverzicht für mich wirklich eine Herausforderung ist. Dabei stand ich gleich am Aschermittwoch vor dem ersten Problem: Wohin mit den Resten der „Abschieds-Lasagne“ vom Vortag? Essen war tabu! Und wegwerfen natürlich auch. Was bringt der Plastikverzicht der Kollegin, wenn ich dafür Lebensmittel in die Tonne kloppe? Letztendlich wurde die Lasagne an die Kolleginnen „verfüttert“ – zumindest an die, die sich nicht im Fleischverzicht üben. Zugesehen habe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Besser als wegwerfen, aber schlechter als selbst essen! Aktuelle Bewertung: Laune: 2 Körpergefühl: 2