Leserforum: Solistisch echte Glanzpunkte

November zum Jubiläumskonzert des Musikvereins 1867 Volkach: Wie Ihr Mitarbeiter zu Recht berichtet, war es ein sehr schönes Konzert, welches Musikverein und Stadtkapelle den Zuhörern am Samstagabend boten. Vor allem das Zusammenwirken der beiden Gruppen war ein Erlebnis.

Was in dem Bericht allerdings versäumt wurde, war die Erwähnung der Auftritte der beiden jungen Sängerinnen Anna-Lena Feldhäuser und Rebecca Suta, die sowohl als Duett, als auch solistisch echte Glanzpunkte in das Konzert brachten, welche vom Publikum auch entsprechend mit großem Beifall honoriert wurden (Wäre da nicht auch ein kleines Foto möglich gewesen?).

Beide zeigten nicht nur großartige stimmliche Leistungen, sondern waren auch darstellerisch sehr präsent. Schwer verständlich, weshalb der Auftritt im Bericht nicht erwähnt wurde.

Ebenfalls ein großes Lob hätte auch der Moderator des Abends, Justus Finkel verdient, der charmant und intelligent durch das Programm führte. Eine bloß namentliche Erwähnung war hier zu wenig!

Fridolin Remmler, 97322 Volkach