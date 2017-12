Leserforum: Erhöhung der Abwassergebühren: eine Unverschämtheit

In der Sitzung am 4. Dezember 2017 überreichte der Stadtrat von Iphofen sein „persönliches Weihnachtsgeschenk“ an die Bürger der Stadt und den Ortsteilen in Form einer kräftigen Erhöhung der Abwassergebühren.

Die Erhöhung für den Stadtteil Iphofen fiel 0,10 Euro pro Kubikmeter Abwasser, wie der Reporter anmerkt, unwesentlich aus.

Die Erhöhungen für die Stadtteile Birklingen und Possenheim sowie der zur Abwassergruppe Mönchsondheim gehörenden Ortsteile Mönchsondheim, Hellmitzheim, Dornheim und Nenzenheim bewegen sich in einem Bereich von 35 bis 55 Prozent! Wie äußerte sich Bürgermeister Mend in Sitzung „Wir können diese Erhöhungen den Bürgern gegenüber rechtfertigen.“

Einstimmig trug der Stadtrat den Vorschlag der Verwaltung mit, ohne nachfragen wie die massive Kostensteigerung entstanden ist. Spätestens nach dem Vortrag der Verwaltung wäre angebracht, zu hinterfragen, ob alle Möglichkeiten zur Einsparung und Minimierung der Betriebskosten ausgeschöpft sind. Hier ist unter anderem an Energiesparende und effizientere Elektroantriebe der Klärwerkstechnik zu denken.

Sind überhaupt alle Einleiter an Schmutzwasserfracht erfasst? Gerade durch Nichterfassung oder fehlender Kenntnis an nicht gezählten Brunnen- oder Zisternenwasser gehen enorme Einnahmen verloren, die in der Gesamtbilanz fehlen und somit die Allgemeinheit belasten.

Laut Statistik verbraucht ein Vier-Personenhaushalt in Deutschland alleine für die WC-Spülung rund 70 Kubikmeter Trinkwasser im Jahr. Bei einem Ansatz von 50 Brunnen- oder Zisternenanlagen sind dies bereits 3500 Kubikmeter und bei einem Ansatz von noch 1,85 Euro je Kubikmeter gleich 6475,00 Euro.

Erst wenn alle Zahlen und Randbedingungen seriös überprüft wurden und die Kostenerhöhung sich, wie in der Sitzung vorgetragen, als gerechtfertigt herausstellt, muss man sich immer noch fragen warum die Verwaltung zehn Jahre gebraucht hat, um hier tätig zu werden. Enttäuscht muss man auch über die Stadträtinen und Stadträte aus den Ortsteilen sein, dass hier nicht Einwände oder Widerstand vorgebracht wird.

Gerade in der Demokratie, ich hoffe dass in Iphofen sich nicht alles nach der Meinung der Mehrheitsfraktion richtet – auch wenn hin und wieder der Eindruck entsteht, ist es erforderlich, als Stadtrat seine Meinung kund zu tun und diese auch zu vertreten. Ja-Sager gibt es in unserer Gesellschaft eigentlich schon genug.

Wenn eine Müllgebührenerhöhung des Landkreises von 19 Prozent dreist ist, so ist die Erhöhung der Abwassergebühren mit bis zu 55 Prozent eine Unverschämtheit und erfüllt schon fast den Begriff der Wegelagerei.

Friedrich Angene 97346 Iphofen-Nenzenheim