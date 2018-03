Leoni will deutlich mehr Dividende zahlen

Der fränkische Kabel-Spezialist Leoni hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz hingelegt und geht guten Mutes in die Zukunft. Das freut die Aktionäre: Bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag in Frankfurt schlug der Vorstand des im MDax notierten Konzerns eine Dividende von 1,40 Euro pro Aktie vor. Im Vorjahr waren es 0,50 Euro gewesen.

Finanzvorstand Karl Gadesmann sprach über 2017 von einem „sehr erfolgreichen Jahr für Leoni“. Nach seiner Darstellung lag der um einen Firmenverkauf bereinigte Umsatz bei 4,9 Milliarden Euro (2016: 4,4). Leoni mit Sitz in Nürnberg hat 86 000 Mitarbeiter in 31 Ländern. In Kitzingen ist die Zentrale der Bordnetz-Sparte mit gut 900 Beschäftigten.

Leoni geht nach eher mäßigen Jahren nun mit breiter Brust in die Zukunft: Bis 2020 soll der Umsatz um 5 Prozent pro Jahr steigen. Der Aktienkurs sei im vergangenen Jahr um 84 Prozent gestiegen. Der schlagzeilenträchtige Betrugsfall von 2016, als Leoni 40 Millionen Euro verlor, sei noch nicht abgeschlossen, sagte Gadesmann.

Das gut 200 Jahre alte Unternehmen machte im vergangenen Jahr einen Konzernüberschuss von knapp 144 Millionen Euro – 11,5 Millionen mehr als 2016. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bereinigt bei 196 Millionen Euro (2016: 79). Die Ebit-Marge – also das Verhältnis zum Umsatz – kletterte im Jahresvergleich von 1,8 auf 4,6 Prozent.

Mit Blick auf Autonomes Fahren und Elektromobilität sprach der Vorstand am Dienstag von den großen Herausforderungen für Leoni. Das Unternehmen arbeite mit Erfolg am „intelligenten Kabel“, wie es Vorstandsmitglied Bruno Fankhauser ausdrückte. Er meinte damit eine Vorrichtung, die per Sensoren den Zustand der Kabel überwacht und zum Beispiel Schäden wie Kabelbrand vorbeugen kann.

Mit Blick auf die Bordnetze etwa im Auto der Zukunft sieht hier Vorstandskollege Martin Stüttem „große Chancen“. Diese Systeme würden immer komplexer werden müssen – was für einen Standort wie Kitzingen durchaus von Vorteil sei.