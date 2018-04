KITZINGEN vor 52 Minuten

Leitplanken schwer beschädigt

In den zurückliegenden vier Wochen wurde an der Nordtangente in Kitzingen im Bereich kurz vor der Zufahrt zur Staatsstraße 2271 die Leitplanke angefahren und beschädigt. Vom Verursacher sind bislang keine Hinweise bekannt. Durch den Aufprall wurden laut Polizeibericht mehrere Leitplanken mitsamt den Pfosten in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt etwa 8000 Euro.