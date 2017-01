Leih-Ärzte und Wegwerf-Pinzetten

Immer weniger Ärzte für immer mehr Notfälle: So konnte es nicht weiter gehen. Bevor die Kassenärztliche Vereinigung dem Kreis Kitzingen ihr Notdienstmodell überstülpen konnte, wurden die ansässigen Mediziner vor drei Jahren selbst aktiv. Ihr „Gesundheitsnetz Kitzinger Land“ übernahm die Trägerschaft der so genannten „Bereitschaftspraxis Kitzingen“. Statt wie früher fünf Notdienst-Ärzte tun seither nur noch zwei gleichzeitig Dienst: einer in der Bereitschaftspraxis (die sich in der Klinik Kitzinger Land befindet), der andere im Fahrdienst (Hausbesuche bei nicht mobilen Kranken). Hat sich das bewährt? Dr. Michael Bedö (internistischer Hausarzt in Mainbernheim, Sprecher des Gesundheitsnetzes) und Dr. Viktor Dubrauszky (Kardiologe, Internist, Leiter der Zentralen Aufnahme in der Klinik) ziehen eine spannende Bilanz.

DR. MICHAEL BEDÖ: Die Struktur ist mittlerweile bekannt, die Bevölkerung hat die Notfallpraxis angenommen. Aber wenn man fünf Notdienst-Gebiete zu einem zusammenschrumpft, ist es auch logisch, dass es Minuspunkte gibt.

BEDÖ: Die meisten Patienten sieht man im Notdienst ja nur einmal. Also ist klar, dass man sich nicht weiter verantwortlich um sie kümmern kann. Die Behandlung ist unpersönlicher geworden. Die Notfallpraxis ist im Prinzip nur Pannenhilfe, nach Dringlichkeit sortiert. Wenn man zu Hoch-Zeiten 60 bis 70 Patienten pro Schicht hat, geht es nicht anders.

BEDÖ: Patienten, die Angst haben oder in Not sind, denken darüber nicht nach. Es kommen teilweise auch Bagatell-Fälle. Aber ich möchte das nicht werten. Für manche Menschen ist ihr Schmerz oder ihre Angst in diesem Moment eben schlimm, sie sind enorm verunsichert. Ihnen die Angst zu nehmen, gehört auch zu unserem Aufgabengebiet.

DR. Viktor DUBRAUSZKY: Das Spektrum der Patienten ist immens – von der Bagatelle bis hin zur lebensbedrohlichen Erkrankung wie einem Schlaganfall oder einer akuten Entzündung. Manche Patienten sind nach dem Praxisbesuch hochzufrieden, andere sind entsetzt. Das kommt zum Beispiel darauf an, welchen Zeitpunkt sie erwischt haben – ob sie gleich drankamen oder ob viel los war und sie lange warten mussten.

BEDÖ: Das stimmt. Wenn wir niedergelassenen Ärzte Dienst tun, dann stimmt die Qualität – wir stehen mit unserem Namen und unseren Praxen für unsere Arbeit. Bei manchen Leih-Ärzten können wir, aufgrund von Patientenbeschwerden, Verhalten oder Behandlung nicht nachvollziehen und Zweifel an fachlicher oder menschlicher Befähigung nicht ausräumen.

BEDÖ: Genaue Zahlen gibt es nicht; jeder niedergelassene Arzt kann selbstständig eine Vertretung ordern, wenn er sie bezahlt. Ich schätze, dass Leih-Ärzte etwa 25 Prozent der Dienstzeit übernehmen. Sie werden von Agenturen vermittelt, nach dem Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung. Manche sind schon aus München oder Berlin angereist, um in Kitzingen Notdienst zu machen, oft ohne Sprechstundenhilfe.

BEDÖ: Weil sie in ihren Praxen schon am Limit arbeiten. 50 Wochenstunden und mehr sind gang und gäbe, dazu kommen Wochen-end- und Nachtdienste. Wenn wir den Fahr-Notdienst ab 18 Uhr haben, sind wir die ganze Nacht unterwegs – und müssen trotzdem morgens in der Praxis stehen. So mancher will sich das nicht antun. Außerdem hat sich die Zahl der niedergelassenen Ärzte, die zum Notdienst verpflichtet sind, in den letzten drei Jahren im Landkreis noch einmal von 60 auf 50 reduziert.

BEDÖ: Eine Verbesserung ist politisch ja gar nicht gewollt. Wir sind in Deutschland gerade dabei, unser eigentlich gutes System kaputt zu sparen – in einer Zeit, in der die Menschen immer älter und die Krankheitsbilder damit komplexer werden.

BEDÖ: Weder die Krankenhaus-Kapazitäten noch die Zahl der niedergelassenen Ärzte wird dem wachsenden Bedarf angepasst.

DUBRAUSZKY: Allein bei den jährlichen Notfällen ist landesweit ein Zuwachs von sieben Prozent pro Jahr prognostiziert. Wir hatten im vergangenen Jahr in der Kitzinger Klinik 8000 Notfälle. Ich schätze, die Zahl in der Kitzinger Bereitschaftspraxis wird ähnlich hoch oder sogar höher sein. Sowohl die Politik als auch die Krankenkassen werben laut damit, dass die Menschen in Deutschland ein ständiges Recht auf medizinische Hilfe haben. Aber die entsprechenden Weichen stellen sie nicht. Sie schauen zum Beispiel der Flucht gut ausgebildeter Ärzte ins Ausland tatenlos zu.

BEDÖ: Es kommen auch andere Faktoren dazu. Meine Erfahrung ist die: Der Beruf des Hausarztes ist an sich sehr befriedigend. Aber der bürokratische Unsinn, zu dem wir teilweise gezwungen sind, ist unfassbar. Ein Beispiel: Wir hatten in unserer Hausarztpraxis ein einwandfrei funktionierendes Sterilisationsgerät. Dann kam das Gewerbeaufsichtsamt mit der Vorschrift, dass das Gerät, genau wie in einer Klinik, ein paar Quadratzentimeter mehr Raum zwischen reinen und unreinen Gerätschaften haben müsse. Hat es aber nicht. Also dürfen wir es nicht mehr verwenden. Wir arbeiten jetzt mit Wegwerf-In-strumenten, etwa Einweg-Pinzetten! Es gibt DIN-Vorschriften ohne Ende, übertriebene Deklarationsvorgaben und der Formularkrieg wuchert aus... DUBRAUSZKY: . . . dabei würden wir die Zeit viel lieber nutzen, um unsere Patienten zu behandeln.

BEDÖ: Wir werden an unserem Konzept festhalten. Die Kooperation mit der Klinik hat sich bewährt: Notfälle können direkt eingeliefert werden oder auch mal nur ein EKG in der Klinik geschrieben und der Patient dann in die Bereitschaftspraxis zurückgeschickt werden. Wir werden uns im Kreis Kitzingen nicht im politischen Verteilungskampf von Geldmitteln zwischen stationärer und ambulanter Versorgung aufreiben. Die niedergelassenen Ärzte wollen gemeinsam mit der Klinik das Beste für die Bevölkerung herausholen.

DUBRAUSZKY: Das sehe ich genauso. Wir werden in unserer Region ein Qualitätsmanagement betreiben, das den Namen verdient.

DUBRAUSZKY: Während ihrer Ausbildung kommen junge Mediziner ja auch zu uns in die Klinik. Wir versuchen, sie für die Region und den Allgemeinarzt-Beruf zu begeistern. Wir bieten ihnen, zusammen mit dem Gesundheitsnetz, Möglichkeiten zur Weiterbildung und zum Schnuppern in Hausarzt-Praxen. Insgesamt versuchen wir, uns als attraktiver Arbeits- und Lebensraum zu präsentieren. Und das sind wir – trotz aller systembedingten Widrigkeiten.