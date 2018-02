Leichte Verletzungen nach Zusammenstoß

Am Mittwochnachmittag übersah ein 78-Jähriger beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem VW auf der Straße Am Dreistock in Kitzingen von der Staatsstraße 2271 kommend. An der Einmündung zum Kaufland übersah er einen aus Albertshofen entgegen kommenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Die 47-jährige Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Schaden laut Polizeibericht: 7000 Euro.