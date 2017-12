Lehrstunde für einen Asylbewerber

Wegen Beleidigung und Bedrohung stand ein abgelehnter Asylbewerber vor dem Jugendrichter in Kitzingen. Dort wollte der 18-Jährige, der derzeit gegen die Ablehnung klagt, zunächst nicht einsehen, warum er auf der Anklagebank Platz saß. Am Ende standen aber dann doch die Einsicht und 20 Stunden soziale Hilfsdienste.

Was aus dem Mund kommt . . .

Seine eher seltsame Rechtsauffassung machte er gleich am Anfang deutlich: „Was aus dem Mund kommt, ist nicht strafbar“, sagte er dem staunenden Gericht. Das sei für ihn klar, sagte der aus Afghanistan stammende Mann. Er macht gerade eine Ausbildung zum Maler und Lackierer und hatte zur Unterstützung seiner These den Hinweis auf den rauen Umgangston auf den Baustellen und unter den Kollegen dabei.

Total daneben

Dass er damit in Deutschland total daneben liegt, war auch ihm am Ende der Verhandlung klar. Da gab ihm Richter Wolfgang Hülle unter anderem einen Grundsatz der Deutschen Justiz mit auf den Weg: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“

Seit 2015 in Deutschland

Auch nicht, wenn es um Beleidigung und Bedrohung geht. Die hat es im September in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis gegeben. Der junge Mann war 2015 mit der Flüchtlingswelle als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling in den Landkreis und nach betreuten Aufenthalten schließlich in die Gemeinschaftunterkunft (GU) gekommen.

Probleme mit der Post

Dort ging es Ende September um Probleme mit der Post. Wegen seiner langen Arbeitszeiten konnte er die zu den normalen Öffnungszeiten des Verwaltungsbüros nur schwer abholen. Als es wieder mal eng wurde, wurde der 18-Jährige aggressiv.

„Schweinekopf“ und mehr

Wie ein Verwaltungsmitarbeiter sagte war „halt die Fresse“ der normale Umgangston des 18-Jährigen, der mit dem Zusatz „Schweinekopf“ ergänzt wurde. Dem GU-Mitarbeiter reichte es. Er rief die Security. Bevor die den Mann „ohne Probleme aus dem Büro“ führte, hatte der mit „ich bring dich um“ nachgelegt.

Klare Sache

Die Anzeige folgte und Hülle hatte nicht nur eine Beleidigung, sondern auch noch eine Bedrohung zu verhandeln. Der Sachverhalt war klar. Die große Frage war, was machen mit einem 18-Jährigen, der auf der einen Seite von Zukunftsängsten geplagt wird, aber auch vieles richtig gemacht hat. Er spricht ganz gut Deutsch, hat einen Arbeitsplatz und ist bisher nicht aufgefallen.

20 Stunden zum Nachdenken

Eine Geldstrafe oder zumindest eine Auflage kam kaum in Frage. Die 450 Euro, die er als Azubi verdient, gehen fürs Leben drauf. Blieben nur soziale Hilfsdienste, auch wenn die bei dem Full-Time-Job nur schwer unterzubringen sind. An Ende waren sich alle einig: Das Verfahren wird eingestellt gegen 20 Stunden Hilfsdienste. Die kann der 18-Jährige an seinen arbeitsfreien Samstagen abstottern und dabei nachdenken – über „Schweinsköpfe“ und Grundsätze der deutschen Justiz.