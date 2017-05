Lehrer Hans Peter Werner geht in den Ruhestand

Hans Peter Werner, Lehrer an der Friedrich-Bernbeck-Wirtschaftsschule in Kitzingen wurde in den Ruhestand verabschiedet. Er begann in den Jahren 1981 bis 1983 als Gymnasiallehrkraft mit der Fächerverbindung Deutsch und Sport am Apian-Gymnasium (Ingolstadt) und am Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in Windsbach.

Anschließend absolvierte er eine zweijährige Ausbildung an der Internationalen Tennislehrerakademie in Wilderswil in der Schweiz und kehrte schließlich als Leiter der Tennisschule Rhön-Grabfeld in heimatliche Gefilde zurück.

Im Jahr 1992 trat Hans Peter Werner (rechts im Bild) wieder in den Schuldienst ein. Schließlich führte sein Weg an die Wirtschaftsschule Kitzingen. Dort etablierte er sich seit dem Jahr 2007 als fester Bestandteil der Schulfamilie, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Werner betreute zahlreiche Schüler der Wirtschaftsschule in den Fächern Deutsch und Sport. Neben dem Leiter der staatlichen Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt, Frank Delißen, dankte der Schulleiter der staatlichen Wirtschaftsschule Kitzingen, Robert Schöfer (links im Bild), dem frischgebackenen Ruheständler für die Mitarbeit an der Wirtschaftsschule Kitzingen.

Foto: Christine Kempf