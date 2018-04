VOLKACH vor 2 Stunden

Leckeres von Osterhase und Weinadel

Mit einem Mix aus Sonne und Regen startete die Volkacher Mainschleife am Ostersonntag in die Tourismussaison 2018. Rund 400 Gäste wohnten dem offiziellen Startschuss durch die frisch gebackene Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder (Randersacker), Volkachs Weinprinzessin Alina Wiederer und den Volkacher Ratsherrn Werner Burger vor dem historischen Rathaus bei. Zusammen mit Osterhase Christian Sauer sowie den Weinprinzessinnen und Symbolfiguren der Region verteilten sie bunte Ostereier und Süßigkeiten an die kleinen und großen Gäste.