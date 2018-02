Lebensrettender Ungehorsam

Das ist er also. Der kleine Schlawiner von damals, der eigentlich längst tot sein müsste. Hätte Adolf Prechtlein den Befehl seiner Mutter nicht missachtet, hätte er die Bombardierung Kitzingens heute vor genau 73 Jahren nicht überlebt.

Der Mann, der einem in der Rosenstraße in Rüdenhausen die Tür öffnet, ist groß, hat volles, weißes Haar und blitzende blaue Augen. Er lächelt und gibt einem mit festem Druck die Hand. „Schön, dass Sie sich für meine Geschichte interessieren“, sagt er. Drinnen im Esszimmer duftet es nach frisch gebrühtem Tee. Auf dem Tisch liegt ein kleines, querformatiges Fotoalbum bereit. Man sieht dem Einband an, dass er viele Jahrzehnte alt ist. „Meine Mutter hat das Büchlein Ende Februar 1945 aus den Trümmern unseres Hauses in der Alten Poststraße in Kitzingen gezogen. Und einen Karton voller Bilder auch noch dazu“, berichtet Adolf Prechtlein.

Der gebürtige Kitzinger hat die Fotos sorgsam beschriftet und ins Album geklebt. Es sind Schicksalszeugnisse, die viele Gefühle hervorrufen: Trauer, Freude, Staunen... „Wissen Sie“, sagt Prechtlein, während er das Buch aufschlägt. „Meine Mutter hat damals gesagt, ich hätte einen siebten Sinn gehabt.“

Kleine Punkte am Himmel

Adolf Prechtlein war ein kleiner Bub von sechseinhalb Jahren, als am 23. Februar 1945 am strahlend blauen Kitzinger Vorfrühlingshimmel plötzlich kleine, schwarze Punkte auftauchten und sich schnell näherten. Größer wurden. Sich in die Silhouetten von Flugzeugen verwandelten, in Bomber, die der Stadt den unheil- und schmerzvollsten Tag ihrer Geschichte brachten. 700 Menschen starben in den Trümmern der Stadt. „Wenn alles normal gelaufen wäre, wäre ich auch unter den Toten gewesen“, sagt Adolf Prechtlein.

Auf dem Weg ins Holz

Seine Mutter Babette und seine Schwester Helene, vier Jahre älter als das Nesthäkchen Adolf, hatten im Rathaus Holzlegescheine erworben. „Die brauchte man, um im Klosterforst Holz machen zu dürfen. Damals haben ja fast alle mit Holz geheizt“, erinnert sich der 79-Jährige. Mit einem Leiterwägelchen machten sich Mutter und Tochter also auf in den Klosterforst, während Klein-Adolf den mütterlichen Befehl erhalten hatte, bei einer alten Dame zu bleiben, die auf ihn aufpassen sollte.

Durchgegangen

„Ich bin der Frau aber durchgegangen“, erinnert sich Prechtlein. „Ich wollte auch mit ins Holz.“ Der Kleine schlich also hinter Mutter und Schwester her. An der Kreuzkapelle flog er allerdings auf. „Ich hab' rechts und links eine Backenschelle gekriegt. Und dann hat die Mutter gesagt: 'Von hier aus können wir ihn nicht mehr allein heimschicken, wir müssen ihn wohl mitnehmen.'“

So kam es, dass Familie Prechtlein – mit Ausnahme von Vater Martin, der als Kraftfahrer in der Flak-Kaserne arbeitete – gemeinsam im Klosterforst Holz sammelte, als das erste Bomben-Geschwader seine tödliche Fracht über der Stadt abwarf. „Der Himmel hat sich rot gefärbt. Wir haben die vielen, dumpfen Einschläge gehört und Flammen gesehen.“

Brücke gesperrt

Nach anderthalb Stunden war der Angriff vorbei, die Prechtleins liefen zurück. „An der Alten Mainbrücke waren Soldaten-Posten, die uns zuerst nicht in die Stadt gelassen haben.“ Erst Stunden später durften sie passieren. Obwohl Adolf Prechtlein noch ein Kind war, haben sich die Eindrücke in sein Gehirn gebrannt: „Wir sind über tote Ziegen und Kühe gestiegen. Dann haben wir gesehen, dass unser Haus total zerbombt war. Die Wasserleitung vom Eselsberg runter war aufgerissen, überall war Schutt und Chaos.“

Tod im Bunker

Im so genannten „Hörner“-Keller an der Alten Poststraße Richtung Neuer Weg hatte auch die alte Dame, die Adolf hätte hüten sollen, Schutz gesucht. Doch der Bunker hielt den Bomben nicht Stand. Prechtlein sagt nachdenklich: „Kein einziger Mensch hat diesen Keller lebend verlassen.“

Der siebte Sinn

So, wie der kleine Adolf vielleicht einen siebten Sinn hatte, als er nicht auf seine Mutter hörte, so hörte wohl auch sein Vater Martin an jenem Schicksalstag eine innere Stimme, die ihm riet: Befehl nicht befolgen. Als Kraftfahrer sollte Martin Prechtlein eine Hilfseinsatz-Mannschaft von der Flak in die Innenstadt bringen. Als er jedoch die Lage nach den ersten Angriffswellen sah, stoppte er sein Fahrzeug weit vorher. „Alle sprangen heraus – und wurden nicht von der neuen Bombenwelle getroffen“, berichtet Adolf Prechtlein, der die Geschichte nicht nur von seinen Eltern hörte, sondern später auch in historischen Aufzeichnungen nachlesen konnte.

Die Familie hatte noch mehr Glück im Unglück. Alfons Weißenberger, der aus einer Gärtnerfamilie in Etwashausen stammte, war ein Kollege von Martin Prechtlein. Er nahm dessen obdachlos gewordene Familie bei sich in der Flugplatzstraße auf. „Sie haben uns Decken gegeben und Essen. Einige wenige Habseligkeiten konnte Mutter noch aus den Trümmern unseres Hauses retten.“

Zum Grabenschütt

Nach einigen Wochen durften die Prechtleins das Haus am Grabenschütt 4 beziehen. „Die Leute waren beim Angriff gestorben“, berichtet Adolf Prechtlein nachdenklich.

Er erinnert sich noch deutlich an den Hunger, der nach dem Krieg ein Dauerbegleiter war. „Wir haben Kaffee von den US-Soldaten zweimal aufgebrüht. Und abgelegte Kleider von den Offizieren getragen.“ Seine Mutter arbeitete als Wäscherin bei der US-Armee, sein Vater bei der Firma Bareiss. Allmählich ging es der Familie wieder besser.

Später, als erwachsener Mann, baute Prechtlein für sich, seine Frau und seinen Sohn ein Haus in Rüdenhausen. „Einfach, weil das näher an meiner Arbeitsstelle in Wiesentheid lag.“ Trotzdem verlor der kaufmännische Angestellte nie den Kontakt nach Kitzingen. „Zwei-, dreimal pro Woche bin ich auch heute noch dort.“

Prägende Erlebnisse

Prechtlein sagt, sein Leben sei von den grausamen Kriegserlebnissen natürlich geprägt worden. „Kriegsfilme kann ich mir nicht anschauen.“ Er habe aber trotzdem gelernt, das Leben zu lieben und offen auf andere Menschen zuzugehen. Leid hatte er auch nach dem Krieg oft zu ertragen. Seine Frau starb sehr früh, seine Schwester ebenfalls. Er selbst hatte bereits drei Schlaganfälle und eine Tumor-Operation, erholte sich aber jeweils wunderbar. „Ich habe meinen Humor nie verloren. Der Humor ist im Leben ganz wichtig. “

Humor nicht verloren

Wo Prechtlein Kraft schöpft? „In der Kirche – aber nur, wenn kein Pfarrer dort ist.“ Er sei Christ, aber nicht im typischen Sinn, sagt er lächelnd. „Ich fühle mich geborgen, wenn ich mit Gott spreche, aber ich sage immer: Ich muss deswegen nicht in den Gottesdienst gehen.“ Zu einem Priester habe er mal gesagt, er könne auch einfach dreimal um die Kirche laufen, denn: Gottes Wort dringe durch die Mauer. „Da hat der Priester gelacht.“

Adolf hätte nicht sein müssen

Ob der 79-Jährige je mit seinem Schicksal gehadert hat? Der Rentner schüttelt den Kopf. Dann meint er: „Naja, ein bisschen schon: Adolf hätte ich nicht unbedingt heißen wollen.“ Den Namen habe ein guter Bekannter des Vaters vorgeschlagen. So hätten es seine Eltern ihm erzählt. „Und jetzt leb' ich schon 79 Jahre damit...“