Lebenshilfe feierte Fasching in Albertshofen

(ela) Bereits zum 14. Mal war die Lebenshilfe in der Gartenlandhalle Albertshofen zu Gast, um mit dem Brauchtumsverein „Die Göikerer“ den Lebenshilfe-Fasching zu feiern. Dabei überraschten die Mannen um Matthias Hofmann die Damen und Herren von der Lebenshilfe mit einer Spende in Höhe von 100 Euro, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Moderiert wurde der bunte Faschingsabend von Emmi Wendemuth vom Höpper-Elfer. Sie hatte einige Überraschungen für die über 200 Faschingsbegeisterten parat. Höhepunkte waren unter anderem die Auftritte der beiden Höpper Kindergarden „Bobberlie“ und „Minis“. Aber auch die beiden Tanzmariechen verblüfften mit ihren Vorführungen die Gäste. Der Juniorenschautanz entführte die Besucher durch mehrere Epochen, vom Twist bis hin zum Rock?n Roll. Anschließend ernteten auch die Wild Boys als Men in Black viel Applaus, heißt es in der Mitteilung weiter. Große Beifallsstürme gab es zudem für die beiden eigenen Auftritte durch die Mitarbeiter der Mainfränkischen Werkstätten und der Schüler der St. Martin-Schule. Hier ließ Emmi Wendemuth mit allen sogar Faschingsraketen steigen. Zum Abschluss wurde allen von der Band JetSet mächtig eingeheizt. Das Foto zeigt das Faschingsballett der Mainfränkischen Werkstätten zusammen mit der Moderatorin, Emmi Wendmuth.